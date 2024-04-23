Intel, Hızlı Güvenceli Mikroelektronik Prototipleri RAMP-C programının ilk aşamasını Pentagon ile iki buçuk yıl önce imzaladıktan sonra, şimdi savunma bakanlığıyla iş birliğini derinleştiriyor. Bu önemli adım, ulusal güvenlik hızlandırıcı programını daha da güçlendirerek, gelişmiş çip üretim süreçlerinin erken test örneklerini üretmek için birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Çip devi, Pentagon ve CHIPS Yasası tarafından finanse edilen bu program sayesinde, artık sadece Avrupa veya Asya’da değil, ABD hükümeti de en ileri çip üretim teknolojilerine erişebilecek. Şirket, bugün erken saatlerde yaptığı basın açıklamasında, RAMP-C ile ABD’nin bu teknolojilere erişimini sağlamanın gururunu yaşadığını belirtti.

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RAMP-C programının üçüncü aşaması, Intel’in gelecekteki 18A üretim süreciyle yapılan prototipleri kapsayacak. Bu üst düzey çip üretim süreçleri, bilgisayar ve grafik ağırlıklı uygulamalar için önemli miktarda güç kullanıyor. Bu nedenle, bu teknoloji özellikle tüketici işlemcileri tarafından tercih ediliyor.

Ulusal güvenlik uygulamaları için 18A yongalarının üretilmesi, çip devinin savunma sanayi üssü (DIB) müşterileriyle olan ortaklığının bir parçası. Bu ortaklık, tüketici firmaları Microsoft, NVIDIA ve IBM gibi geniş bir müşteri tabanını içeriyor ve bu iş birliği sayesinde çip üretim teknolojileri daha da geliştiriliyor.

Firmanın18A süreci, şirket yöneticileri tarafından övgüyle karşılanıyor. Özellikle, bu sürecin 2024 yılında üretime girmesi bekleniyor olması, teknoloji dünyasında heyecan yaratıyor. Intel, CEO Patrick Gelsinger’ın öncülü olan 20A sürecinden sonra 18A sürecinin programın ilerisinde olduğunu açıklamasıyla da dikkat çekiyor.

Gelsinger ayrıca, firmanın18A yongalarının güç yönetimi yeteneklerini öne sürerek, Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi’nin (TSMC) 2 nanometre teknolojisiyle rekabet ettiğini belirtiyor. Intel’in çip süreci teknolojisi terminolojisinde angstrom düzeyine geçmesi, şirketin sürekli olarak yenilikçi ve ileri teknolojilere odaklandığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bugünkü açıklamada, Savunma Bakanlığı’nın mikroelektronik mühendisliği lideri Dr. Dev Shenoy, Pentagon’un 2025’te Intel 18A yongalarının prototip üretimini beklediğini açıkladı. Bu, Intel Foundry’nin RAMP-C’sinin üçüncü aşamasının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Firma, bu ayın başında dünyanın en gelişmiş çip yapma makinesini çalıştırdı. Yüksek NA EUV olarak adlandırılan bu makineler, tasarım sürecini basitleştirerek çip üretim süresini kısaltacak ve şirketin teknoloji liderliğini korumasına yardımcı olacak.