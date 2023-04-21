Mart ayının son gününde ASUS sosyal medya üzerinden Steam Deck’e rakip el bilgisayarının duyurusunu yapmııştı. Duyurunun zamanlaması göz önüne alındığında, bunun erken bir 1 Nisan şakası olduğu düşünülüyordu. Kısa bir süre sonra ASUS’un ciddi olduğu ve bunun gerçek bir ürün olduğu ortaya çıkmıştı. Steam Deck’in kökünü kurutmaya gelen ASUS ROG Ally, Geekbench performans testinde boy gösterdi. Oyuncular bayram edecek!

ASUS ROG Allly Geekbench Testinde Resmen Şov Yaptı!

Lansman öncesinde Asus ROG Ally, performans rakamlarının yanı sıra bazı donanım bilgileriyle Geekbench’te yer aldı. Asus ROG Ally, Geekbench’in OpenCL testinde 35.498 gibi etkileyici bir skor elde etti. Diğer Geekbench testlerinde ise cihazın diğer Radeon 780M GPU’lara benzer bir performans gösterdiği görülüyor. Önceki bir sızıntıya göre, ASUS’un yeni el bilgisayarının Steam Deck’i geçmesi ve GTX 1650 Max-Q ile benzer performans sağlaması bekleniyor.

Geekbench ayrıca Asus ROG Ally’nin 15 Watt’lık bir çip için etkileyici bir rakam diyebileceğimiz 5.0GHz hızına ulaşan CPU hız aşırtması saat hızları hakkında da bilgi veriyor. Bununla birlikte, AMD ve ASUS’un cihazın 120Hz tazeleme hızına sahip FullHD ekranına güç vermek için cihazın işlem gücünü nasıl optimize edeceğini göreceğiz. Son olarak, cihazın işletim sistemi olarak Windows 11‘i çalıştırdığını da görüyoruz.

İşte ASUS ROG Ally Özellikleri!

Yaklaşmakta olan Asus ROG Ally el oyun konsolunun Windows 11 işletim sistemi üzerinde çalışacağı ve harici bir GPU’yu destekleme yeteneğine sahip olacağı bildirildi. Kaynaklara göre, cihaz FullHD çözünürlüğe, 16:9 en boy oranına ve 120Hz yenileme hızına sahip 7 inç boyutunda bir dokunmatik ekrana sahip olacak. Ekran ayrıca 500nit tepe parlaklığına ve 7ms tepki süresine sahip olacak.

Sektörden bir yetkili, ASUS ROG Ally’nin rakibi Steam Deck’ten daha ince, daha dar ve daha hafif olacağını iddia etti. Cihazın 608 gram ağırlığında ve 280mm x 113mm x 39mm boyutlarında olması bekleniyor. Bu özellikler ASUS ROG Ally’nin rakiplerine kıyasla daha ergonomik ve taşınabilir bir tasarıma sahip olabileceğini gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ASUS ROG Ally başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!