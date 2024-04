Çinli teknoloji devi Nothing, Nothing Phone 1 ile akıllı telefon pazarına girmişti. Uygun fiyatıyla kendisine pazarda kolayca yer bulan model birçok kişi tarafından da oldukça beğenilmişti. Geldiğimiz noktada bugün ise Nothing Phone 1 ChatGPT desteğini, Nisan güncellemesi ile birlikte aldı. Detaylara bakalım.

Nothing Phone 1 ChatGPT güncellemesi neler sunuyor?

Nothing Phone 1 ChatGPT güncellemesi, Nisan ayı içerisinde yayınlanmasına rağmen Mayıs güvenlik paketi ile birlikte geliyor. Bu bağlamda Nothing OS 2.5.5 ile Nothing Phone 1 ChatGPT desteğini alıyor. Güncellemeden sonra Ana ekrandaki ChatGPT widget’ı ile birlikte yapay zekaya kolayca erişim sağlanabiliyor. Ayrıyeten Nothing marka bir kulaklığınız varsa eller serbest bir şekilde ChatGPT ile konuşabilirsiniz. Güncelleme ayrıca, içeriği doğrudan ChatGPT’ye yapıştırmak için ekran görüntüsünde ve pano açılır penceresinde bir düğme sunuyor.

Nothing Phone 1 kullanıyorsanız ve güncellemeyi halen almadıysanız Ayarlar > Sistem > Sistem Güncelleme kısmından güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Nothing Phone 1 neler sunuyor?

Akıllı telefon karşımıza 1080×2400 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.55 inç büyüklükte 402 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Nothing Phone 1 kaputun altında Qualcomm Snapdragon 778G+ yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB/ 12 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 778G+ yonga seti gücünü 33W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında akıllı telefon, ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera OIS destekli ve 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.