Pixel 7 ve Pixel 7 Pro benzer bir tasarım diline sahip. Her iki telefonun da ön yüzünde delikli bir ekran bulunuyor. Pixel 7 düz bir ekrana sahipken, Pro modelinin ekranı hafif bir kavis ile geliyor. Ekran tarafında boyutlarında da farklılıklar bulunan modellerden Pro, normal Pixel 7’ye göre fazladan bir kameraya daha ev sahipliği yapacak. Pixel 7’de resmi olarak Obsidian, Snow ve Lemongrass olarak adlandırılan üç rengin tümünü hem videolarda hem de görsellerde görüyoruz. Öte yandan serinin hem tasarım hem de teknik özellik boyutunda seleflerine birkaç ayrıntı dışında çok benzediğini, büyük bir sürpriz olmadığını söyleyebiliriz.

Pixel 7, 6.3 inç FHD+ çözünürlük ve 90Hz tazeleme hızı sunan OLED bir panelle gelecek. Tabii ürünle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de güç alacağı Google Tensor G2 işlemcisinin ne kadar güçlü olduğu. Yonga seti, 1,8 GHz taban saat hızına sahip sekiz çekirdekle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Aynı zamanda bu çekirdeklerden ikisi maksimum 2,35 GHz ve kalan ikisi de maksimum 2,85 GHz frekanslarına kadar çıkabiliyor. Bunun dışında şirket, işlemcide yüksek saat hızlarına sahip iki adet Cortex-X1 ve Cortex-A76 çekirdeğinin yanı sıra dört adet Cortex-A55 çekirdek dizilimine ev sahipliği yapacak. Ayrıca yüzde 20 performans ve yüzde 20 artırılmış güç verimliliği sunan Mali-G710 yeni bir grafik birimi kullanıcılara sunulacak.Arkada 50 Megapiksel Samsung GN1 ana ve 12 Megapiksel Sony IMX38 ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu kullanılacak. Ön tarafta ise 10.87 Megapiksel (Samsung 3J1) selfie kamerası bulunacak. Cihazda 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama mevcut olacak. Telefonun çıkacağı duyurusundan bu yana birçok söylenti ve sızıntılar gündeme düştü. Fakat özellikle lansmandan önceki hafta telefon hakkında neredeyse her şey açığa çıktı. Şimdi konuşulan şey ise akıllı telefon piyasasında istikrarlı olarak gelişen şirketin, yemi amiral gemisi ile bu başarıyı sağlayıp sağlayamayacağı. Gelişmeler için takipte kalın.

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