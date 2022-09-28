Google, Pixel 7 serisinin tanıtımını yapmak üzere 6 Ekim günü saat 23:00’te yeni bir ürün lansman konferansı düzenleyecek. Şirket ayrıca çeşitli yeni cihazlarını da piyasaya sürecek. Bu yeni ürünlerin lansmanına yaklaşırken, Google’ın Pixel 7 / Pro serisi hakkında daha fazla açıklamalar var. Yakın tarihli bir rapor, Pixel 7 Pro’nun en son görüntülerini de ortaya koydu. 91mobiles’a göre Ishan Agarwal, Google’ın Pixel 7 telefonlarının render görüntülerini ortaya çıkardı.

İçindekiler İşte Google Pixel 7 Cihazının Ekran ve Arka Kapak Tasarımı

İşte Google Pixel 7 Cihazının Ekran ve Arka Kapak Tasarımı

Görsellerden de görülebileceği üzere telefonun ön yüzü Google Pixel 6/Pro’dan pek farklı değil. Yeni cihazlar ortalanmış bir delik ekranla geliyor. Ayrıca Google Pixel 7/Pro cep telefonunun güç düğmesi ve ses düğmesi gövdenin sağ tarafında yer alıyor.

Telefonun arka yüzünde serinin hepsinde odluğu gibi arka kamera elemanlarının tamamı şerit halinde. Şerit, Pixel akıllı telefon serisi için yavaş yavaş aile tarzı bir tasarım haline geliyor. Ana cihaz, Standard Edition isimli bir çift arka kamera kullanıyor. Öte yandan bu standart sürüm siyah, beyaz ve nane yeşili olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor. Ayrıca, Google Pixel 7 Pro telefonu ise üç arka kamera kullanıyor. Pro varyant, ana telefon gibi Siyah, beyaz ve ela renklerle satışa sunulacak.

Ekranın sadece tasarım boyutunda değil, teknik tarafından da sızıntıların olduğunu belirtelim. Analist Yogesh Brar, Pixel 7’nin FHD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç OLED ekrana sahip olacağını iddia ediyor.

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