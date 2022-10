Google, Pixel 7 cep telefonu serisini tanıttı ve bu vesileyle Apple’a çağrıda bulundu. Şirkete henüz iPhone’larda benimsenmemiş olan RCS teknolojisini içeren dolaylı işaretler gönderen şirket, ilk olarak Android’de ortaya çıkan bazı çözümleri de sıraladı.

Şirket, Android telefonların halihazırda RCS kullandığını ve Pixel 7 serisindeki modellerin bu yenilik için optimize edildiğini belirtti. Google, Twitter’da ve ayrıca etkinlikte yaptığı bir yayında, tüm üreticilerin “mesajı almasını” ve SMS’den daha gelişmiş ve akıllı olan yeni standardı benimsemesini beklediğini söyledi.

#Pixel uses RCS for enhanced media sharing and end-to-end encryption when you text.

We hope every device maker gets the message and adopts RCS, making texting better for every smartphone user. ✨#MadeByGoogle #GetTheMessage pic.twitter.com/SEDgQyJTDt

— Android (@Android) October 6, 2022