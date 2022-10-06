Google, Pixel 7 cep telefonu serisini tanıttı ve bu vesileyle Apple’a çağrıda bulundu. Şirkete henüz iPhone’larda benimsenmemiş olan RCS teknolojisini içeren dolaylı işaretler gönderen şirket, ilk olarak Android’de ortaya çıkan bazı çözümleri de sıraladı.

Şirket, Android telefonların halihazırda RCS kullandığını ve Pixel 7 serisindeki modellerin bu yenilik için optimize edildiğini belirtti. Google, Twitter’da ve ayrıca etkinlikte yaptığı bir yayında, tüm üreticilerin “mesajı almasını” ve SMS’den daha gelişmiş ve akıllı olan yeni standardı benimsemesini beklediğini söyledi.

#Pixel uses RCS for enhanced media sharing and end-to-end encryption when you text.

We hope every device maker gets the message and adopts RCS, making texting better for every smartphone user. ✨#MadeByGoogle #GetTheMessage pic.twitter.com/SEDgQyJTDt — Android (@Android) October 6, 2022

RCS ile ilgili ipucuna ek olarak Google, Android’de zaten mevcut olan ancak iPhone 14 lansmanında öne çıkan diğer özellikleri vurgulamak için de özel lansman fırsatını kullandı.

“Pixel’de İlk”

Pixel 7 tanıtımı öncesinde Google, Pixel serisinin çarpışma algılama ve güvenlik çözümleri gibi özellikleri üç yıl önce aldığına dikkat çekti. Buna ek olarak, seri Pixel 2’de her zaman açık ekrana sahip oldu.

Ayrıca bkz: Pixel Tablet Hakkında Yeni Detaylar Paylaşıldı!

Şirkete göre, telefon serisi akıllı telefonların kalitesini yükseltmeye yardımcı oluyor. Şirket temsilcisi sunum sırasında “Sektördeki diğer şirketler bizim yolumuzu izlediğinde gurur duyuyoruz” dedi.

Donanım ve yazılımda getirilen evrimlere rağmen, Pixel serisinin küresel olarak sınırlı bir şekilde satıldığını hatırlamakta fayda var. Bu nedenle, Google’ın cihazlarında ortaya çıkan işlevlerin çoğu, yalnızca Apple ve Samsung gibi diğer şirketlerin telefonlarına ulaşacak kadar ün ve kullanıcı kazanıyor.