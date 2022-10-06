Google bugün ilk akıllı saatini ve Pixel 7 serisini tanıtmanın yanı sıra, şirketin deneyimini daha büyük bir ekranda sunmayı vaat eden Pixel Tablet hakkında daha fazla ayrıntı açıkladı. Tensor G2 çipinden güç alan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen model 2023 yılında piyasaya sürülecek.

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Pixel Tablet, hoparlör olarak çalışan bir şarj yuvası sayesinde rakiplerinden farklılaşmayı vaat ediyor. Böylece ürün pratikte Google Home serisinin kullanım şekillerini takip eden bir akıllı hoparlör haline geliyor.

Farklılaştırılmış kullanımın yanı sıra model, bir tablet gibi kaliteli bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Google Tensor G2 çipiyle donatılan Pixel Tablet, Android 13 sistemine sahiptir ve işletim sistemiyle gelişmiş bir deneyim sağlar.

Google’a göre Pixel Tablet, bir tablette en iyi Android deneyimini sunacak. Bu vaadini yerine getirmek için şirket, bölünmüş ekran gibi özelliklerden yararlanarak daha büyük ekranlarda kullanıcı deneyimini optimize etmek için uygulama geliştiricilerle birlikte çalışıyor.

Pixel Tablet ne zaman piyasaya sürülecek?

Google’ın tabletinin henüz belirlenmiş bir çıkış tarihi yok, ancak 2023 yılında piyasaya çıkacak. Cihazın fiyatı da tam bir muamma.