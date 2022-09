Google, Pixel 3’ten beri ana Pixel telefonları Hindistan’da satışa sunmuyordu. Yani 2018’den beri; Pixel 4, Pixel 5 ve Pixel 6 Hindistan’da satışa sürülmedi. Onun yerine Pixel 4a, Pixel 5a ve Pixel 6a satışa sürülmüştü.

Hindistan merkezli bir e-ticaret şirketi olan Flipkart Private Limited, Pixel 7 ailesinin Hindistan’da satışa çıkacağını onayladı.

Pixel 7 ailesi Google’ın yeni işlemcisi olan Google Tensor G2 ile piyasaya sürülecek. Google Tensor G2 sizinde tahmin ettiğiniz üzere Google Tensor’un yeni nesli. Pixel 7 2400 x 1080 ekran çözünürlüğüne ve 90hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Pixel 7 Pro ise 3120 x 1440 ekran çözünürlüğüne ve 120hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Pixel 7 ikili bir arka kamera dizilimine sahipken Pixel 7 Pro içinde telefoto lenste barındıran üçlü bir kamera dizilimine sahip olacak. Tabii bu bilgilerden sadece işlemci resmi olarak doğrulandı. Diğer bilgiler tamamen sızıntı. Pixel 7 ailesinin tanıtım tarihi ise 6 Ekim 2022 olarak açıklandı.

