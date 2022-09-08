Pixel 7’nin Google Store sayfası güncellendi. Google, şirketin yaklaşmakta olan akıllı telefonlarının renklerine ek olarak, ikinci nesil Tensor çipinin adını da ortaya çıkardı. Büyük teknoloji, basitçe Tensor 2 olarak adlandırmak yerine, Google Tensor G2 bileşik adını seçti.

Tensor, şirketin bir çip (işlemci) üzerindeki ilk özelleştirilmiş sistemidir. Çip, 6 Ekim’de yapılması planlanan bir lansman etkinliğiyle Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’da kullanıma sunulacak.

Ancak şirket, Google Tensor G2’nin özellikleri hakkında hiçbir şey açıklamadı. Çipin ilk versiyondaki 2+2+4 CPU düzenini koruyacağı düşünülüyor. Bir öncekinden farklı olarak, Samsung’un 4nm sürecini temel almalıdır.

Piksel 7 renk seçenekleri

Google, Pixel 7 ailesindeki akıllı telefonlar için de renkleri yayınladı.Pro modeli, temel olarak sırasıyla siyah, gri ve beyaz olan Obsidian, Hazel ve Snow seçenekleriyle geliyor.

Başka neler biliniyor?

Önceki raporlara göre Pixel 7 serisinin ekran özellikleri, öncekilerle temelde aynı. Pixel 7’nin 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip olduğu söylentileri varken, Pixel 7 Pro’nun ekranı 3120 x 1440 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.

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Pixel 7 için iki arka kamera ve Pixel 7 Pro için periskop telefoto kamera dahil üçlü arka kameralar var. Her iki akıllı telefon da, Google Kamera uygulamasının en son sürümünün ayrıştırılmasıyla ortaya çıktığı gibi, 4K video kaydı yapabilecek.

Google Pixel Watch, Google’ın ilk akıllı saatidir ve Fitbit’in sağlık ve fitness özelliklerini entegre edecektir. Google, yeni, yeniden tasarlanmış bir WearOS deneyimi sunacağını ve tüm Pixel ve Android telefonların yanı sıra Pixel Buds Pro ve Pixel Buds A Serisi kablosuz kulaklıklarla çalışacak şekilde tasarlandığını söyledi. Pixel Watch ayrıca bir LTE modelinde gelecek.

Daha önceki söylentilere dayanarak, Pixel Watch, bir yardımcı işlemciyle birlikte Samsung Exynos 9110 işlemci tarafından desteklenecek, 32 GB depolama paketine sahip olacak ve sensör kalp atış hızı, SpO2 ve EKG izlemeyi içerecek. Tam şarjla bir gün dayandığı söyleniyor.

Kaynak: Android Authority, Gizmo China