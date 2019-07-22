Google Pixel 4 Project Soli desteği ile geliyor

Google tarafından ekim ayında tanıtımı yapılacak olan Pixel 4 ve Pixel 4 XL modelleri hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Project Soli desteği ile geleceği ön görülen telefonlar hakkındaki detaylara bakalım.

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Pixel 4 modellerinin ekran koruyucuları sızdırılmış durumda. Bu koruyucular bu zamana kadar karşımıza çıkan Pixel tasarımını onaylıyor ve bize daha fazla fikir veriyor. Çentiksiz bir ekran ile gelen modelin donanımsal bütün parçaları ekranın üst kısmında yer alıyor. Sensörler, ahize ve kamera kurulumunun yer aldığı modelin sol üst kısmında çift kamera ve hareket sensörü yer alıyor.

Ekranın sağ üst kısmında yer alan sensör Google tarafından uzun süredir geliştirilmekteydi ve ilk duyurusu üç yıl önce yapılmıştı. Project Soli adındaki bu proje el hareketlerinizi takip edebilen bir yapıya sahip. Yapacağınız hareketlere göre komutları algılayan bu sistem hakkında işlevleri konusunda el kimliğinizi ortaya çıkararak doğru tanımlamalar yapabilmesi. Bu sensör ile görebileceğimiz bir diğer özellik ise iPhone XS modelinde gördüğümüz 3B yüz tanıma sistemine benzer bir sistemin olacağı da konuşuluyor.

El hareketleri ile cihazı kontrol edebilmeyi aslında LG G8 ThinQ ile birlikte görmüştük. El kimliği ile ekranı açabilme, ses seviyesini kısıp artırabilme, müziği değiştirme ve fotoğraf çekebilme gibi işlevleri olan bir sensör idi.

Project Soli hakkında ilk ciddi adım bu yılın başında atıldı. Amerika Birleşik Devletleri FCC tarafından kullanım onayı alan bu sensörü çok yüksek ihtimalle yeni Pixel 4 cihazlarında göreceğiz. İşlevleri hakkında henüz bilgimiz tahminlerden ibaret. Yeni gelişmeler geldikçe sizleri haberdar ediyor olacağız.