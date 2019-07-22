Vodafone Freezone Gamer paketleri yenilendi: Sınırsız PUBG Mobile ve Discord

Vodafone Freezone Gamer paketleri, bundan böyle YouTube’a ek olarak PUBG Mobile ve Discord’u da kapsayacak. Yeni iletişim stratejisini “Vodafone FreeZone ile oynuyoruz, izliyoruz, oyunlara akıyoruz” mottosu üzerine kuran Vodafone FreeZone, bu doğrultuda Gamer Paketleri’nin de kapsamını genişleterek, YouTube’a ek olarak, internetten yemeyen PUBG Mobile ve Discord ile de gençlere oyun deneyimini sınırsız yaşama imkânı sunacak.

Vodafone Freezone Gamer paketi nedir?

Vodafone FreeZone’un 26 yaş altı gençler için tarifeye ek olarak geliştirdiği Gamer Paketleri, ayda 20 TL’ye tekrar eden ve haftada 12 TL’ye tekrar etmeyen iki ayrı paket halinde sunuluyor. “Gamer Paketleri” ile oyunsever gençler, YouTube, PUBG Mobile, Discord gibi içerikleri internetinden yemeden izleyebiliyor. Yurtdışı seyahatlerinden oyun bilgisayarlarına kadar efsane hediyeler kazanma şansı yakalayan Gamer Paketi sahibi gençler, ayrıca her ay Zula oyununda hediye altın da kazanabiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy konuyla ilgili şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone olarak, oyun dünyasındaki varlığımızı artırıyoruz. En büyük destekçilerinden biri olduğumuz esporun yanı sıra tüm oyun ve oyuncuları sahiplenerek daha geniş bir kitleye ulaşmak istiyoruz. Yeni dönemde oyun tutkunu tüm gençlerin Vodafone FreeZone ile oyun oynamasını, izlemesini ve oyunlara akmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, mobil oyun oynayanlara Gamer Paketlerimiz kapsamında sınırsız PUBG Mobile, bilgisayar oyunu oynayanlara Gamer Paketlerimiz kapsamında sınırsız Discord ve hediye Zula Altın, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan içerikleri izlemeyi sevenlere ise Gamer Paketlerimiz kapsamında sınırsız YouTube ve paket haricinde Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi sponsorluğumuz ile gelen birçok fayda sunuyoruz. Vodafone FreeZone olarak, tutku alanı oyun olan gençlere destek olmaya devam edeceğiz.”