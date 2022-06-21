Google, Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları artık doğrudan cihazlarının ana ekranına Google Password Manager‘a bir kısayol yerleştirebilir.

Bilindiği üzere, Google Password Manager, hesaplarınızın her biri için benzersiz şifreler oluşturabilir, bunların bütünlüğünü doğrulayabilir ve bunları sizin için saklayabilir. Özellikle aşağıdaki refleksin benimsenmesi tavsiye edildiğinden özellikle pratik bir hizmet.

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Bununla birlikte, hizmete Android’de kolayca erişmek zordu. O zamana kadar en kolay yöntem Google Asistan üzerinden veya doğrudan Android cihazınızın ayarlarından Gizlilik sekmesinden gitmekti.

Android’de Google Password Manager’a bir kısayol

Ancak, Google Play Hizmetlerinde yapılan bir güncellemeden bu yana, Google’ın Android’deki şifre yöneticisine erişmenin artık çok daha kolay bir yolu var. Öncelikle, telefonunuzda Google Play Hizmetlerinin güncel olduğundan emin olun (22.18 veya daha yeni bir sürüme sahip olmanız gerekir). Ardından aşağıdaki prosedürü izleyin:

Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar’a gidin

Şimdi Gizlilik sekmesine gidin

Gelişmiş Seçenekler’i tıklayın (Google Geçmişini Otomatik Doldurma vb. gibi bazı seçenekleri içerir)

Google Otomatik Tamamlama Yönü < Şifreler

Şifre Yöneticisi menüsüne girdikten sonra, sağ üstte bulunan dişliye tıklayın.

“Ana Ekranınıza Kısayol Ekle” seçeneğini keşfetmek için ekranı aşağı kaydırın veya Ana ekranınıza bir kısayol ekleyin

İşte, ana ekranınızdan Google Password Manager’a erişebilmeniz gerekir.