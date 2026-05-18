Küresel tedarik zincirindeki kırılmalar ve artan üretim maliyetleri, teknoloji pazarında yeni bir krizin sinyallerini veriyor. Türkiye Gazetesi kaynaklı habere göre, General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, sektördeki daralmanın tüketiciye yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Açıklamalar, çip krizinin boyut değiştirerek 2026 yılı sonuna kadar yüzde 40 oranında bir maliyet artışı yaratacağını gösteriyor. Peki küresel döviz kurları ve hammadde darboğazının gölgesinde, önümüzdeki dönemde telefon fiyatları tüketiciyi tam olarak nasıl etkileyecek?

Küresel krizler telefon fiyatları üzerinde baskı kuruyor

Artan telefon fiyatları, sadece yerel ekonomik dalgalanmalarla değil, doğrudan üretim bandındaki temel maddelerin yokluğuyla tetikleniyor. Çip üretiminde ‘wafer’ adı verilen silisyum plakaların temizlenmesi için kritik öneme sahip olan helyum gazı, şu an endüstrinin en büyük zayıf karnı konumunda. Sektör yetkililerine göre bu spesifik işlemin dünyada bilinen hiçbir ikamesi veya alternatifi bulunmuyor.

Dünya helyum arzının üçte birini tek başına karşılayan Katar’daki üretim tesisinin hedef alınması, küresel pazarda devasa bir boşluk yarattı. Üreticilerin elinde şu an için endüstriyi en fazla altı ay idare edebilecek kadar helyum stoku bulunuyor. Bu tampon stoklar tükendiğinde, akıllı cihazların beynini oluşturan yonga setlerinin üretiminde çok ciddi yavaşlamalar yaşanması bekleniyor.

Bileşen maliyetleri dengeleri değiştiriyor

Helyum krizinin yanı sıra cihazların donanım mimarisinde kullanılan bellek modüllerinin maliyeti de bazı segmentlerde 5 dolardan 50 dolara çıkarak rekor kırdı. Savaş sonrası enerji tedarikinde yaşanan zorluklar, artan petrol maliyetleri ve döviz kurları gibi makroekonomik etkenler de telefon fiyatları üzerindeki baskıyı sürekli artırıyor. Markalar şu aşamada depolarda bekleyen eski ve düşük maliyetli parçaları kullanarak vitrin etiketlerini dengelemeye çalışıyor.

Ancak teknoloji devlerinin elindeki ucuz parça stoku hızla eriyor. Yeni üretim döngüsünde tedarik edilecek pahalı bileşenler sisteme dahil oldukça, bu yüksek maliyetlerin doğrudan raflara yansıması planlanıyor. General Mobile yetkilisi İlkay Cihaner’in öngörüsüne göre, tüm bu faktörler zincirleme bir reaksiyon yaratarak 2026 yılı sonunda, 2025 yılına kıyasla yüzde 40 oranında bir artış getirecek.

Tüketiciler açısından bu durum, cihaz yenileme döngülerinin giderek uzaması anlamına geliyor. Özellikle giriş ve orta segmentte konumlanan bütçe dostu modellerin, artan giderler sebebiyle yavaş yavaş üst segment baremlerine yaklaşması muhtemel görünüyor. Bu noktada katlanarak artan telefon fiyatları, önümüzdeki yıllarda kullanıcıların satın alma alışkanlıklarını kökten değiştirebilir.

Wafer nedir?

Çip üretiminde temel zemin olarak kullanılan, genellikle silisyumdan yapılmış son derece ince yarı iletken plakalardır. Akıllı cihazlardaki tüm mikroişlemciler bu plakaların üzerine inşa edilir ve üretim hattında helyum gazıyla kusursuz biçimde temizlenmeleri teknik bir zorunluluktur.

