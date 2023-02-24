Teknoloji devi; Google One kullanıcılarına Google Fotoğraflar ve Magic Eraser gibi diğer gelişmiş düzenleme özellikleri aracılığıyla daha fazla kişiye sunulacağını duyurdu. İnternet ve teknoloji devi, Google Pixel 6 serisiyle ilk kez tanıtılan Magic Eraser gibi yapay zeka destekli düzenleme araçlarını eklediklerini de açıkladı. Gelin bu özelliklere yakından göz atalım.

Magic Eraser, sayesinde çektiğiniz fotoğrafın arka planında yer alan istenmeyen nesneleri kolayca yok edebileceksiniz. Hem de bir kaç tıklamayla. Ayrıca silmek istediğiniz diğer öğeleri daire içine alabilir veya fırça yardımı ile seçebilirsiniz. Magic Eraser’daki kamuflaj, fotoğraftaki nesnelerin rengini de değiştirerek uyum sağlamalarına ve önemli olan şeylere odaklanmalarına yardımcı olabilir.

HDR efekti, her ayrıntının hesaba katılmasını sağlamak için koyu ön planları ve parlak arka planları dengelemek için kullanılabilir veya bunun tersi de geçerlidir. Ek olarak, videoların parlaklığını ve kontrastını artırmak için kullanılabilir. Google Fotoğraflar, kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak için kolaj düzenleyiciye birkaç yeni özellik ekledi.

Standart kullanıcılar artık Stilleri kolaj düzenleyicideki tek bir fotoğrafa uygulayabilir. Google One üyeleri ve Pixel kullanıcıları, kolaj düzenleyici için ek stillere erişebilir.

Amerika, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere‘deki Google One üyeleri artık çektiği fotoğrafları ücretsiz kargo seçeneği ile baskılı bir şekilde satın alıp anlarını ölümsüzleştirebiliyor.

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Bugünden itibaren, hem Android hem de iOS‘te Google One üyeleri ve tüm Pixel kullanıcıları artık Google Fotoğraflar’daki Magic Eraser, HDR video efektleri ve özel kolaj stillerinden yararlanabiliyor.