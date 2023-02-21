Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün kızışıyor. Yeni akıllı telefonlar, yeni ekosistem ürünleri ve dahası. Ancak son yıllarda yeni yeni karşımıza çıkmaya başlayan bir akım var. O da katlanabilir telefon. Samsung, katlanabilir telefon akımını başlattı ve peşinden Oppo, Huawei, Xiaomi gibi Çinli şirketler geldi. Şu anda Apple ve Google hariç hemen hemen tüm firmaların katlanabilir akıllı telefonları mevcut.

Geldiğimiz noktada bugün Google, yeni katlanabilir akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Bu telefon hakkında daha önceden sızıntılar yapılmıştı. Ancak bugün elimize yeni bir bilgi daha geçti.

Google Pixel Fold bu sene içerisinde tanıtılacak. İçerisinde çok yüksek ihtimalle Google Tensor G2 bulunacak. Yapılan bir sızıntıya göre Pixel Fold, Galaxy Z Fold 4’ten (263gr) daha ağır olacak. Bu da Pixel Fold’un Galaxy Z Fold 4’ten daha büyük bir pile sahip olacağının göstergesi.

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Bataryanın tam olarak ne kadar büyük olduğu açıklanmadı. Ancak sızıntılarda pil boyutunun 5.000 mAh‘a yakın, ancak yine de çok altında olacağı söylendi. Galaxy Z Fold 4 4400 mAh büyüklükte bir batarya ile geliyor. Hakeza Oppo Find N2 4520 mAh büyüklükte bataryaya sahip.

Yukarıdaki görselin, katlanmamış Pixel Fold’un (kırmızı) boyutunu, açılmış Find N2 (yeşil) ve katlanmamış Galaxy Z Fold4’ün (mavi) boyutuyla karşılaştırdığı iddia ediliyor. Pixel Fold’da Galaxy Z Fold 4 gibi yatay yönde katlanabilir bir yapıya sahip olacak.