Google Mesajlar uygulamasına yeni özellikler geliyor!

Google Mesajlar uygulamasına yeni fonksiyonlar gelmeye devam ediyor. Yeni sızıntılara göre Android’in mesajlaşma uygulamasına yakında önemli bir güncelleme yayınlanacak. Yıllardır rakibi olan iMessage uygulamasının özellikleri de böylece Android tarafına gelmiş olacak.

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RCS (Rich Communication Sevices) yani Türkçe olarak Zengin İletişim Servisleri olarak çevirilen bu mesajlaşma protokolü, Android için yeni nesil mesajlaşmanın temellerini atacak. Uzun zamandır Google, RCS standartını oluşturmada başarı yakalayamamıştı. Fakat sisteme adaptasyonu için çok efor sarf ettiği de ortada demek yanlış olmaz.

Twitter’da bilgisayar korsanı Jane Manchun Wong’un Twitter’da sızdırdığı bilgiye göre Google ayrıca Android Mesajlaşma uygulamasına geniş özellik ağı oluşturmaya çalışıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise emoji reaksiyonları olacak.

Google Messages is working on Reactions which totally doesn’t look like Facebook Messenger at all pic.twitter.com/mHxokE89yV — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 13, 2020

Tweet’de gösterildiği üzere, Google Mesajlar uygulamasının beta kodlarında fonksiyonel emoji reaksiyon özelliği kullanılıyor. Mesajın üstüne bastığınız takdirde reaksiyon imajları Facebook’un sistemine ve Apple’ın iMessage fonksiyonuna benzer şekilde karşımıza çıkıyor.

Resmi açıklamanın henüz yayınlanmadığı şu sıralarda, RCS sistemi çoktan ayarlar kısmına eklendi bile. Modern mesajlaşma özelliklerinin de geleceği uygulamaya göre artık sadece SMS’ler değil Wifi veya LTE üzerinden internet yoluyla da mesaj gönderilebilecek. Okundu iletisi görüntülenebilecek. Yani diğer bir değişle WhatsApp’ın bel kemiği ekosistemi SMS dünyasının temel taşlarına yedirilecek.

Uzun bir süredir insanların Türkiye ve dünyada SMS sisteminin kullanılmadığı düşünülürse açıkçası çok yararlı bir özellik olmuş. Ama sadece bu temel atılım SMS sisteminin ölmesini yavaşlatır diye düşünüyorum. WhatsApp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya devlerinin uygulamalarının yükselişi aşikar.