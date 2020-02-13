Güvenlik
Akıllı cihazlar bizi dinliyor!
Günümüzde etrafımız tamamen akıllı cihazlar ile çevrili desek yeridir. Peki bu cihazlar bizi ne kadar takip ediyor? Cnet.com üzerinde yayımlanan makalede, pek çok araştırmacının veri sızıntıları ile ilgili çalışmalarına yer verilerek konu ele alındı.
Akıllı cihazlar içine kurduğumuz uygulamaların verilerimize talip olduğu artık bilinen bir gerçek. Fakat bu veriler alınırken verdiğimiz izinlere ne kadar sadık kalındığı büyük bir bilinmez. Araştırmalar izin vermediğimiz halde 1000’den fazla uygulamanın seçimlerimizi göz ardı ederek verilerimizi aldığını gösteriyor. Ortaya çıkan sonuçlar korkutucu düzeyde. Kadın sağlığı ile ilgili bilgi ve takip hizmeti sunan bir uygulamanın bu hassas verileri Facebook vb. firmalar ile paylaşması, reklam amaçlı aramaları engelleyen bir uygulamanın arama verilerimizi analiz firmalarıyla paylaşması gibi ciddi veri hırsızlıkları araştırmacılar tarafından ortaya çıkarıldı.
Yapılan çalışamalarda akıllı cihazlar üzerinden sızan verilerin izleri sürüldü ve kayıt altına alındı. Bu yöntemdeki amaç ise paylaşılan verinin miktarını ve ne ölçüde paylaşıldığını görmekti. Elde edilen veriler ışığında, masum görünen bir hava durumu uygulamasının dahi konumumuzu sadece hava durumunu göstermek amacıyla kullanmadığı, verileri aynı zamanda reklam servisleri ile paylaştığı görüldü.
Uluslararası Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü Güvenlik ve Gizlilik Araştırmaları Bölümü yöneticisi Serge Egelman, uygulamaların gizlilik politikalarının anlamsız ve gerçeği yansıtmadığını, gerçekleri öğrenmenin tek yolunun uygulamaları takip etmenin olduğunu belirtti. Bu takip sonunda, verilerin çoğu zaman reklam servisleri ile paylaşıldığını farkettiklerini fakat paylaşımın bununla sınırlı kalmadığını ve devlet birimlerine dahi gönderilebildiğini sözlerine ekledi. Paylaşılan veriler arasında IMEI, WiFi MAC adresi, SIM kart seri numaraları, konum ve arama bilgileri bulunuyor. Araştırmacılar bu çalışmalar ile akıllı cihazlar üzerinden yapılan veri takibinin ne kadar ciddi seviyelere ulaştığına ışık tutmayı amaçlıyor ve endişelerini dile getiriyorlar.
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Kullanıcı olarak ne gibi önlemler alabiliriz?
Bu konuda kullanıcı olarak yapabileceklerimizin çok sınırlı olmasına rağmen öncelikle akıllı cihazlarımızda bulunan güvenliksiz uygulamaları tespit etmemiz gerekiyor. Şuan için bu konuda en kolay yol olarak haberimize konu olan araştırmanın sahipleri tarafından başlatılan bir girişim olan AppCensus’u önerebiliriz. AppCencus uygulama veri tabanını bize ücretsiz olarak sunarak, aramalar yapmamıza ve veri sızdıran uygulamalar hakkındaki analizlere ulaşmamızı sağlıyor. Veri sızdıran uygulamları tespit etmemiz sonrası uygulamayı akıllı cihazınızda tutup tutmamak elbette ki sizin kararınız. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgiye blog.appcensus.io üzerinden ulaşabilirsiniz.
Google Fotoğraflar özel görüntülerinizi yabancılara gönderdi
Google Fotoğraflar adlı popüler servisin yürütücüsü Google, bahse konu uygulamayı kullanan bazı kişilere gönderdiği mailde özel fotoğraflarının ve videolarının yabancılara gönderilmiş olabileceğini kabul etti. The Verge’de Tom Warren imzasıyla yayınlanan haber ile yaşanan problem gün yüzüne çıktı.
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Google Fotoğraflar probleminden kimler etkilendi?
Google, 21 – 25 Kasım arasında Google Fotoğraflar aracılığıyla kişisel verilerini indirmek isteyen kullanıcılara başkalarına ait görsellerin gönderildiğini ifade etti. Teknik bir sorundan kaynaklandığını ileri sürdüğü bu problemden çok az sayıda kullanıcının etkilendiği belirtildi. Etkilenen kişi sayısını uygulamayı kullananların %0,01‘i olduğu açıklandı. Teknoloji devi tam olarak kaç kişinin bu sorundan etkilendiğini ya da kaç video ve fotoğrafın söz konusu olduğu gibi ayrıntılı verileri ise açıklamadı. Fakat ilgili uygulamanın yaklaşık bir milyar kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde problemden çok sayıda insanın etkilendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Google bir anlamda kişisel verilerin korunması sorumluluğunu yerine getirmediğini kabul ettiği metinde, kullanıcılarını özel fotoğraf ve videolarının başkalarına gönderilmiş olabileceği konusunda uyardı. Bu kullanıcılarına üzgün olduğunu ifade etmekle ve ilgili olay sebebiyle doğabilecek muhtemel tüm rahatsızlıklar için özür dilemekle yetindi.
Google ayrıca sorunun analiz edildiğini ve çözüme kavuşturulduğunu da açıkladı.
Güvenlik
Tesla yazılımlarını kıran hacker’a Model 3 ve 1 milyon dolar ödül!
Tesla, Model 3’ün yazılımını kırmayı başaran bilgisayar korsanlarına bu arabayı hediye edeceğini üstüne de 1 milyon dolar hediye edeceğini açıkladı. Sizde, hızlı para kazanmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.
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Pwn2Own isimli siber güvenlik yarışması her sene Amerika’nın Vancouver şehrinde, Mart ayında başlıyor. Güvenlik üzerine yapılan yarışmada, şimdiye kadar yapılmış güvenlik altyapıları kullanılarak uzmanlar ve güvenlik araştırmacıları eşliğinde yarışmacılar çeşitli testlere tabii tutuluyor.
Yarışmayı kazananları cömertçe bir hediye karşılıyor. Basın bülteninde aktarılanlara göre, Tesla araçlarının güvenlik altyapısı üç aşamalı güvenlik katmanlarından oluşuyor. Yani her katmana tek tek ulaşmak bir hayli zor görünüyor. Aşılan her bariyer için uzun mesai harcanması gerekiyor.
Bu büyük ödüle bakarsak, ilk protokole ulaşmak için kompleks bir yapıyı aşmanız gerekiyor. Aracın içerisinde birden fazla sistem çalışıyor. Üç farklı birbirine bağlı sistemler mevcut. Komplike exploid’i sistemin içerisine yerleştirebilen ve arbitrary kodlarına ulaşan katılımcı yarışmayı kazanacak.
Eğer istenirse, 500 bin dolar nakit para ve Model 3 ile katılımcı yarışmayı terk edebilecek. Bu para bana yetmez, daha fazlasını isteyen hackerlar, Model 3’ün çevre birimlerine sızarak bu ödülü ikiye katlayabilecek.
Tesla’nın kendi yazılımlarını olabildiğince güvenli hale getirme arayışı çok değerli. Böylece, dünyanın en güvenli aracı olma ünvanını da kazanmasını bekliyoruz.
Güvenlik
Amerika, İngiltere’yi Huawei altyapısı kullanmaması için ikna edecek
Amerika Birleşik Devletleri tarafından İngiltere’ye gönderilecek ekip, Huawei telekomünikasyon ağlarının kullanılmaması için İngiliz yetkilileri ikna etmeye çalışacak.
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Trump, İngiltere Huawei için yeşil ışık verirse istihbarat paylaşımını keseriz tehditi
Reuters haber ajansının aktardığı bilgiye göre; Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinde oluşan heyet, telekomünikasyon altyapıları hakkında pazar günü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada 13 Ocak Pazartesi günü ekibin İngiltere’ye gideceği açıkladı. İngiltere’de konuşulacak ana gündem maddesi ise telekomünikasyon alanında Huawei 5G altyapılarının kullanılmaması olacak. Konu ile ilgili olarak önümüzdeki ay 5G altyapısı ile ilgili karar vermesi beklenilen İngiltere hükumetinden bir açıklama geldi. Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi ve Güvenlik Bakanı Brandon Lewis pazar günü BBC’ye verdiği demeçte kararın yakında açıklanacağını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matthew Pottinger’in de bulunacağı ekip İngiliz yetkililere, Huawei altyapısını neden kullanmamaları gerektiğini açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri’nin Huawei için casusluk iddiasının Birleşik Devletler’e milyon dolarlık maliyetler açacağını iletecek ekip, bugün İngiliz yetkililer ile görüşecek. Birleşik Devletler geçtiğimiz günlerde, İngiltereli milletvekillerinin Huawei ekipmanlarının istihbarat paylaşımı için kullanılan ağlarda kullanılmaması yönünde karar alınmıştı. İngilitere’nin telekomünikasyon altyapısı ile ilgili kararı beklenilirken ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz hükumetinin Huawei’ye onay vermesi durumda bazı istihbarat bilgilerinin İngiltere ile paylaşılmayacağı konusunda tehdit etmişti. ABD 22 Kasım 2019 tarihinde casusluk iddiası ile Çinli teknoloji üreticisi iki firmanın ekipman alımında devlet desteğini kesmiş, lisans anlaşmalarını askıya aldığını açıklamıştı. Şirketin Android tarafında kullandığı Google servisleri 20 Mayıs 2019 tarihinde iptal edilmiş, Google servislerinin kullanılması yasaklanmıştı. 5G altyapısı sürecinde 4o milyar dolarlık ar-ge çalışması yürüten şirket, 2 binden fazla patenti ile önemli telekomünikasyon şirketlerinden birisi. Altyapılarını casusluk aracı olarak kullandığını iddia eden ABD yetkilerine şirket kurucusu Zhengfei Ocak ayında cevap vermişti. “Bizler yalnızca telekom operatörlerine ekipman sağlıyoruz ve bu ekipmanların ideolojisi yok. ABD ve Avrupa Birliği’ne uyum politikamızı geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. Dünyadaki telekom operatörlerinin de bize güvenmeye devam edeceğine inanıyorum. Hiçbir millete zarar vermeyeceğiz.” açıklaması ile casusluk iddialarını kabul etmemişti.