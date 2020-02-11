Google, Mesajlar uygulamasına otomatik doldur özelliğini getiriyor!

Google, Mesajlar uygulamasını geliştirerek, uygulama içerisinden otomatik SMS onay kodlarının çekilmesini sağlayacak. Apple tarafında senelerdir aktif olarak kullanılan bu özelliğin gelmesiyle Android’de uğraştırıcı bir dertten daha kurtulmuş olacağız.

İlginizi çekebilir: Intel, Vivo ve Mediatek, Coronavirus nedeniyle MWC 2020 etkinliğine katılmıyor!

Geçtiğimiz sene, Mesajlar uygulamasından otomatik doldur özelliğini Google Play Servisleri üzerinde ilk olarak görüntülemiştik. Firma, SMS tabanlı 2FA mesajlarında kullanılmak üzere özel bir API geliştirmeye başlamıştı.

Uygulamalarda, SMS üzerinden bilgileri çekme özelliği zaten Android’in yazılım kodlarına dahil edilmişti. Hatta, mobil bankacılık tarafında da kullanılmaya başlanmıştı.

Fakat, bu desteği uygulanması zor olduğu için her bankacılık uygulamasında göremiyorduk. Şimdi ise göreceğimiz yeni API sistemiyle, hangi uygulamada olduğunuz fark etmeksizin bu sistemi kullanabileceksiniz.

Bu sistem, her ne kadar doğru ellerde fayda oluşturabiliyor iken, zararlı amaçlarla da kullanılması mümkün. İstendiği takdirde, 2FA SMS sistemiyle tüm bilgiler ele geçirilebiliyor.

Elbette, iki kademeli doğrulama kodları için SMS’ler bildirim sisteminden görünüyor. Ama, bu çok daha yorucu ve bazı telefonlarda yer alan RAM’lerin az olmasından dolayı mesaja bakarken uygulama kapanabiliyor.

Play Servisleri 20.04.12 ve Google Mesajlar’ın 5.5.096 beta sürümünde kullanılabilir olan bu özelliği henüz deneyimleme şansını elde edemedik. Keza, APKMirror’a da sürümün APK’ları henüz düşmüş değil.

Özelliği, Pixel 4 ve S10+’da çalışırken görüntüledik. “Mesaj uygulamasından otomatik doldur” olarak geçen bu fonksiyonu aktif ettiğiniz, mesajlar uygulamasına gelen altı çizili numerik kodları otomatik olarak bulabiliyor. En son mesajın seçildiği bu yöntemi, iddiacılar çok akıllı şekilde çalışabildiğini belirtiyor.

Bunların dışında, 2FA özelliğinin henüz ne yazık ki Google Chrome arayüzünde çalışmadığını belirtelim. Google, stabil sürüme geçirdiği takdirde tarayıcılarla da stabil şekilde kullanılabilir hale gelecektir.

Şu an her ne kadar kullanımda olmasa da sistemi, Ayarlar > Google > Doğrulama kodları kısmından açılabiliyor.