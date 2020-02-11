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Intel, Vivo ve Mediatek, Coronavirus nedeniyle MWC 2020 etkinliğine katılmıyor!
24-27 şubat tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde yapılacak olan MWC 2020 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliği, Coronavirus nedeniyle katılımcı konusunda sorunlar yaşamaya devam ediyor. Bir çok teknoloji devinin ardından Intel, Vivo, ve MediaTek yaptıkları duyuru ile Coranavirus salgını nedeniyle etkinliğe katılmama kararı aldıklarını açıkladılar.
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Vivo, resmi bir açıklama yayınlayarak Coronavirus nedeniyle MWC 2020 etkinliğine katılmayacağını duyurdu
Şirket yaptığı açıklamada,
“Vivo, Coronavirus salgınını yakın olarak takip etmekte ve planlanan faliyetleri sürekli olarak değerlendirmektedir. Hem çalışanlarımızın hem de halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Mevcut durumlar göz önüne alındığında, İspanya’nın Barcelona şehrinde yapılacak olan MWC 2020 etkinliğinden çekilme kararı aldık.
Etkinlik kapsamında sergilemeyi planladığımız akıllı telefon APEX 2020 modelini ise yakında tanıtacağız. Tanıtım ile ilgili güncelleme paylaşmaya devam edeceğiz.
Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, ortaklarımıza, medya dostlarımıza ve tüketicilerimize anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.“
ifadelerine yer verdi.
TCL ise 22 Şubat’ta yapılması planlanan MWC basın toplantısını iptal ettiklerini duyurdu
Şirket yaptığı açıklamada,
“Personelimizin, müşterilerimizin, basın mensuplarının ve diğer misafirlerimizin Coronavirus nedeniyle küresel sağlık endişeleri göz önüne alındığında, MWC 2020 kapsamında 22 Şubat’ta yapmayı planladığımız basın toplantısını iptal etmek durumunda kaldık.
Bu karar, şirketimiz tarafından planlanan MWC 2020 faaliyetlerini etkilememektedir. TCL, en son mobil cihazlarını planlandığı gibi 24-27 Şubat tarihleri arasında sergilemeye devam edecektir.”
ifadelerine yer verdi.
GSMA, etkinliğe halihazırda 2800’den fazla katılımcının olduğunu onaylayan bir açıklama yaptı
Intel ve MediaTek, MWC 2020‘den çekildiklerini açıklayan şirketler arasına dahil oldular. Etkinliği düzenleyen GSMA (Mobil Operatörler Topluluğu), Coronavirus salgınının ciddiyetini kabul ettiğini ancak halihazırda 2800’den fazla katılımcının olduğunu duyurdu.
GSMA ayrıca, tüm katılımcıların refahını güvence altına almak için güncellenmiş sağlık ve güvenlik önlemlerini yayınladı. Buna göre, Çin’in Hubei eyaletinden gelen yolcuların etkinliğe katılmalarına izin verilmeyeceği belirtildi. Buna ek olarak, Çin‘e seyahat etmiş tüm gezginlerin, etkinlikten 14 gün önce Çin dışında olduklarına dair kanıt (pasaport pulu, sağlık sertifikası) göstermeleri gerekecek.
Donanım
ARM, AI destekli yeni işlemcilerinde, bulut desteğini kullanmayacak!
ARM, yapay zeka destekli yeni nesil işlemcilerinde artık yazılım tarafını göz ardı edecek. Edge AI denen bu sistem sayesinde, tamamen makine öğrenme temelli bir yapıya geçilecek.
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Edge AI, çip dünyasının en büyük trendlerinden biri haline gelmeye başladı. Bu yonga sistemleri, tümünü edge adı verilen bir sistemde yapay zeka işlemlerini gerçekleştiriyorlar.
Diğer bir değişle, bu yeni sistemle birlikte, bulut tabanlı yazılımlar cihaz sistemine dahil olmadan kullanım imkanı sunulabiliyor.
Apple, geçtiğimiz günlerde bu işin üstüne çalışan özel bir şirketi bünyesine katmıştı. Google ise kendi bünyesinde bir süredir bulunan Coral ile yapay zeka teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor.
Yonga üretici devi ARM ise senelerdir yapay zeka ve makine programlama üzerine çalışmalarına devam ediyor.
ARM, yakın bir zamanda bu çalışmalarına iki yeni çip eklemişti. Arm Cortex-M55 ve Ethos-U55 isimli bu yonga setleri, tamamen deneysel çalışmalar üzerine kurulu.
Edge AI destekli ARM Cortex-M55 ve Ethos-U55!
Nöral işleme ünitesine sahip Cortax M55 donanım aksamına çok daha fazla talep olduğunu görüyoruz.
Edge AI teknolojisinin kullanıldığı işlemci aksamı, AI işlemlerini, dışarıdan bulut tabanlı bir server üzerinden bilgi çekmek yerine, içerisinde bulunduğu cihaz üzerinden çalıştırıyor. Böylece, cihaz böyle bir işlemi donanım aksamından talep ettiği takdirde direkt donanımdan çözüm üretildiği için daha gizli ve hızlı bir yarar sağlamış oluyor.
ARM, bu teknolojiyi engelleri aşmak için kullanacak!
Özellik bakımından, ARM Cortex M ailesinin en yeni model işlemcisi M55’te, firmanın dediğine göre 15 kat daha gelişmiş makine öğrenme performansı sunan bir işlemci olacak. Bu performans ile birlikte 5 kat dijital sinyal işleyebilecek. Bu da, önceki nesil Cortex-M nesline göre de toplamda 5 kat hız sağlayabiliyor.
AI işlemlerini için kullanılan bu işlemci Ethos-U55 NPU (Nöral İşlemci) ile birlikte de kullanılabilir. Böylece 32 kat makine öğrenme performansına ve önceki Cortex-M mimarisine oranla 480 kat daha işleme yapabiliyor. Keza bu gerçekleşirse rekor düzeyde bir sonuç görebiliriz.
ARM’ın diğer çip teknolojilerinde olduğu gibi, firma tek başına bu donanım birimlerini üretmiyor. Kendi donanımı için geniş bir partner kuruluşu ile iş birliğine gidiyor.
Fakat, ARM’ın yeni çiplerinde kısmen ilginç olsa da gerçekten akıllı telefon ve tabletler için bu donanım aksamlarının kullanılacağı anlamına gelmiyor. Mevzu bahis cihazlar yerine aslında ARM, bu teknolojiyi IoT dediğimiz cihazlarda kullanacak olabilir.
Yani, buzdolabınız dünyayla iletişim kurarken daha yavaş olan bulut tabanlı öğrenim yerine makine öğrenimine sahip çok daha hızlı bir çözüm kullanacak.
ARM’ın konumlandırmak istediği ürünlerden biri de, engelliler için üretilmiş bastonlar. Bu bastonların içine 360 derece kamera konumlandırılacak. AI destekli baston, etraftaki nesneleri tanımlayabilecek. Yapay zeka öğrenimine sahip sensörler olacak. Böylece tanımlama problemleri ortadan kalkabilecek.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu
Xiaomi Mi 10 modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin Çin’deki fiyat aralığı 444 ve 545 dolar aralığında. Modellerin Türkiye fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.
Xiaomi Mi 10 modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu
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Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin yaklaşık fiyatı ne kadar?
Xiaomi Mi 10 Pro modelinin 12 GB RAM + 128GB depolama opsiyonuyla beraber Çin’de yaklaşık olarak 3,799 Yuan fiyatla satışa sunulması bekleniyor; yani yaklaşık olarak 545 Dolar‘lık bir fiyat etiketiyle çinliler bu telefona sahip olabilecekler. Mi 10’un standart modelinin ise 3,100 Yuan’lık başlangıç fiyatıyla başlaması bekleniyor, yani yaklaşık olarak 444 dolar. Bu fiyatlar satın almak istediğiniz RAM ve depolama seçeneklerine göre değişiklik gösterecektir.
Xiaomi Mi 10 modelleri ne zaman raflarda olacak?
Şu anda ülkemiz için kesin bir tarih verememekle beraber muhtemelen Çin’de 13 Şubat tarihinde yapılacak lansman sonrası ürünler çinli kullanıcılar için ön siparişe açılacak. Dedikodulara göre ise Mi 10 Pro modeli lansman tarihinden 5 gün sonra yani 18 Şubat’ta Çin’deki raflarda yerini alacak.
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Avrupa’da ne zaman satışa sunulacak?
Daha önce haberini yaptığımız üzere firma ürünün global lansmanını 23 Şubat tarihinde yani Mobile World Congress’ten 1 gün önce Barselona’da yapacak. Lansman sonrası alınan ön siparişlerin teslimi muhtemelen geçen sene Mi 9 modelinde olduğu gibi yaklaşık olarak 10 gün sonra müşterilere teslim edilecektir. Yani avrupalı kullanıcılar Mart’ın ilk haftasında Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerine kavuşacaklar diyebiliriz.
Xiaomi Mi 10 ve Galaxy S20 modelleri birbirlerine çok yakın tarihlerde duyurulacak
11 Şubat tarihinde Galaxy S20 serisinin lansmanı yapılacağı Samsung tarafından açıklanmıştı. Bu sene Xiami Mi 10 serisini Galaxy S20 lansmanının hemen sonrasına konumlandırarak Samsung’a bir gol atmaya çalışıyor olabilir. Galaxy S20 lansmanından tam 2 gün sonra Çin’de yapılacak Xiaomi Mi 10 lansmanını bekleyecek olan çok fazla kullanıcı Samsung’dan ön sipariş vermekten kaçınabilir. Bakalım bu sene Samsung ve Xiaomi arasında nasıl bir rekabet izleyeceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 tasarımı ve lansman tarihi netleşti
Xiaomi Mi 10 tasarımı ve lansman tarihi Xiaomi tarafından resmi olarak duyuruldu. Şirketin Weibo’daki paylaşımları ile durum netleşmiş oldu.
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Xiaomi Mi 10 ne zaman çıkıyor?
Xiaomi’nin Çin’de kullanılan sosyal medya platformu olan Weibo’daki paylaşımlarına göre Xiaomi Mi 10’un lansmanı 13 Şubat tarihinde sadece online olarak yapılacak. Muhtemelen firma Çin’de halihazırda devam eden 2019-nCoV virüs salgını dolayısıyla böyle bir tanıtım yapmayı uygun gördü.
Firma yeni amiral gemisinin Çin’de yapacağı tanıtımının ardından ürünün global pazardaki tanıtımını Barselona’da yapılacak olan Mobile Word Congress’den 1 gün önce; yani 23 Şubat tarihinde gerçekleştirecek.
Xiaomi hangi modelleri tanıtacak?
Lansmanda Xiaomi’nin bu yılki amiral gemisi serisi olacak olan Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro’nun tanıtılması bekleniyor. İlk açıklamalara göre Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile satışa sunulacak. Ayrıca iki cihazda da 5G desteği standart olarak gelecek.
Xiaomi Mi 10’un tasarımı ise firmanın Weibo’daki paylaşımı ile ortaya çıktı.
Fotoğraftan anladığımız kadarıyla Mi 10 Pro daha önce Xiaomi’nin Note 10 modelinden tanıdığımız 108 MP’lik dörtlü kamera seti ile donatılmış. Bu kamera seti Samsung tarafından üretilmekteydi ve bir cihazda ilk kez aktif olarak Xiaomi tarafından Note 10 modelinde kullanılmıştı. Bizce Note 10 modelinde başarılı işler çıkaran bu kamera seti Mi 10 Pro’da da güzel işlere imza atacaktır. Mi 10’un standart versiyonunda ise 64 MP’lik kameranın bulunmasını bekliyoruz. Cihazın ön tarafına baktığımızda ise bizi 6.5 inç OLED bir ekran karşılayacak. Ayrıca sol üst köşede ön kameranın yer aldığı bir kamera deliği bulunacak.