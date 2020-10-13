İnternet
Google, klasik gruplara geçiş seçeneğini kapatıyor
Google, Mart ayında Gruplara Materyal Tasarım yenilemesi yaptı ve birkaç ay sonra Eylül ayında bunu varsayılan deneyim haline getirdi. O zamanlar teknoloji devi, yeni sürümün daha modern görünümünden pek hoşlanmamaları durumunda kullanıcılara klasik Gruplara geri dönme seçeneği sunmaya devam ediyordu. Ancak şimdi arama motoru bu seçeneği tamamen kaldırarak yeni Grupları kullanıcıların erişebileceği tek arayüz haline getiriyor.
İlginizi çekebilir: Google Meet servisine, tartışma odaları desteği geldi
Google yeni özelliği ne zaman aktifleşecek?
Şirket, Workspace Updates blogunda değişikliği duyurarak, yeniden tasarlanan Grupların “Gmail ve arama motorunun sağladığı diğer hizmetleriyle eşleşen modern bir deneyim” sağlayacağını açıkladı. 2 Kasım’da Ayarlar’ın altındaki “Klasik Gruplarara Geri Dön” seçeneğini kaldırmaya başlayacak ve kullanıma sunmanın tamamlanması üç gün kadar sürecek.
Yeni Gruplar, Gmail ve arama motorunun diğer hizmetleriyle eşleşen bir arayüze ve denetimlere sahip olmanın yanı sıra, tüm ayar seçeneklerini tek bir yerde topluyor ve öğeleri bulmayı kolaylaştırmak için yeni filtreleme ve arama seçenekleri sunuyor. Ayrıca, kolay erişim için bir kullanıcının gruplarını tek bir sayfada listelıyor. Grup üyesi aboneliklerine hızlı erişim ve izin sağlıyor ve Gmail’inkilerle eşleşen mesaj dizilerine sahip . Yeni Gruplara tam geçiş, kişisel hesabı olan kullanıcılar dahil herkes için geçerli olacaktır.
Genel
Apple Müzik, Disney’e kendi alanını veriyor
Disney ve Apple’ın uzun süredir yakın bir ilişkileri var. Örneğin, Steve Jobs, Disney’in en büyük tek hissedarı ve Bob Iger bir Apple yönetim kurulu üyesi. Şirketler için bu hafta biraz daha canlı geçti. Apple, film mağazası aracılığıyla 4K Disney filmleri satmaya başladı ve şimdi Disney’in Apple Müzik bölümü var.
İlginizi çekebilir: Apple Music Web Sürümü beta olarak yayınlandı
Disney Apple Müzik neler içeriyor?
Artık Apple müzikten, Disney, Pixar, Marvel ve Star Wars filmleri için radyo istasyonları ve film müziklerinin yanı sıra 30’dan fazla Disney çalma listesine erişim sağlayabilirsiniz. Bölüm düzenli olarak güncellenecek ve şu anda bir Cadılar Bayramı oynatma listesi mevcut.
Apple Müzik Hits radyo istasyonu, lansmana özel bir Disney Hits Radio özelliğine sahip. Besteci Alan Menken, Mulan film müziği şarkıcısı ve eski Mouseketeer Christina Aguilera, Auli’i Cravalho (Moana) ve Jodi Benson (Küçük Deniz Kızı) dahil olmak üzere Disney’in bazı müzikal aydınlatıcılarıyla yapılan röportajların yanı sıra Disney Hits çalma listelerinden melodiler içeriyor. Disney, Spotify’da kendi özel bölümünü kilitledikten bir yıldan fazla bir süre sonra Apple Müzik’e sarılıyor.
Bugünden itibaren Apple Müziğin aboneleri, 30’dan fazla çalma listesi, klasik film müziği, radyo istasyonu ve daha fazlasından oluşan benzersiz bir koleksiyonla Disney’in zamansız mirasının büyüsünü keşfedebilirler. Bu yeni hedef, Apple Müzik kullanıcılarına Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve daha fazlasından içerikle yepyeni bir şekilde etkileşim kurma fırsatı veriyor. Apple’daki Disney hedefi düzenli olarak güncellenecektir. Lansmanda, Disney Halloween sezonuna odaklanılacak.
İnternet
Google Duo, video görüşmeleri için ekran paylaşımını sunuyor
Google Duo görüntülü görüşmeleri için ekran paylaşımı resmi olarak başlatıldı. Bu nedenle, diğer kişiye telefonunuzda ne olduğunu göstermeniz gerekiyorsa başka bir uygulamayı çalıştırmanız veya başka bir hizmeti seçmeniz gerekmeyecek. Teknoloji devi, Android’in en yeni altı özelliğini vurgulayan bir gönderide ekran paylaşımını duyurdu. Android Police, özelliğin gelişini ilk olarak Google’ın tweet atmasından sonra şu açıklamayı yaptı: “Google Duo’da arkadaşlarınızla daha fazla an paylaşın. Artık fotoğraflara ve videolara birlikte göz atmak için ekran paylaşımını kullanabilir ve video görüşmesi sırasında etkinlikler planlayabilirsiniz. ”
İlginizi çekebilir: Google Chrome 86 kullanıma sunuldu
Google Duo ekran paylaşımı nasıl çalışıyor?
Şirket bu tweet’i hızla sildi, ancak ilk yinelemesini sonlandırdıktan birkaç yıl sonra, eylül ayı sonlarında Android cihazlar için özelliği sunmaya başladı. Google Duo ileEkranınızı paylaşmak, bir aramanın ortasındaki alt menüdeki taşma düğmesine dokunup Ekran Paylaşımı‘nı seçmek kadar basit. Paylaşan sizseniz, ekranınızda potansiyel olarak hassas bilgileri ifşa etme konusunda bir uyarı görürsünüz. Paylaşım başladığında diğer kişiyi ekranda görmezsiniz ve hala bir aramada olduğunuzun ve özelliğin etkin olduğunun tek göstergesi, durum çubuğunuzdaki bir simge veya “Devam eden ekran paylaşımı” yazan bir bildirimdir. ” Testlerimize göre, bu özellik henüz tüm cihazlarda mevcut görünmüyor, ancak gelecekte daha fazla Android telefona ulaşabilir.
Ayrıca Google, telefon uygulamasının artık daha fazla cihazla uyumlu olduğunu duyurdu. Önceden Pixel’e özel olan uygulama, bu yılın başlarında daha fazla Android markasına ve modeline yönelmeye başladı. Artık Android 9 veya sonraki sürümleri çalıştıran çoğu cihazda kullanılabildiğine göre, işletmelerin siz yanıtlamadan önce neden aradığını size bildirme yeteneği de dahil olmak üzere anti-spam özelliklerinden daha fazla kişi yararlanabilir.
İnternet
Netflix, şimdi de “Cuties” filmi yüzünden cezai suçlama aldı
Netflix, son zamanlarda Cuties adlı tartışmalı filmi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Şimdi, şirket filmle ilgili olarak suç duyurusuyla karşı karşıya. Teksas, Tyler County’deki büyük bir jüri Netflix’i suçladı. “Şirket bilerek, görsel malzemenin oluşturulduğu sırada 18 yaşından küçük, kısmen giyinmiş bir çocuğun cinsel organlarının veya kasık bölgesinin açık saçık sergisini tasvir eden görsel malzemeyi kullandı. Bu da cinselliğe olan ilgiye hitap ediyor. iddianameye göre filmin hiçbir ciddi, edebi, sanatsal, politik veya bilimsel değeri yok.” Suçlama bir eyalet suçu. Heüz bir duruşma tarihi belirlenmedi. Şirketin eş CEO’ları Reed Hastings ve Ted Sarandos iddianamede isimlendirildi.
İlginizi çekebilir: Netflix iptal edilsin akımı ivme kazanıyor.
Netflix, suçlamalara karşı ne cevap verdi?
Netflix, Reuters’e yaptığı açıklamada, “Cuties, küçük çocukların cinselleştirilmesine karşı sosyal bir yorumdur” dedi. “Bu suçlama haksız ve biz filmin yanındayız.” Fransız filmi, Netflix’e göre “özgür ruhlu bir dans ekibine hayran kaldığında muhafazakar ailesinin geleneklerine isyan etmeye başlayan” 11 yaşındaki Müslüman bir kızı konu alıyor.
Cuties 9 Eylül’de yayına başlamadan önce bile, platform genç kızları cinselleştirdiği iddia edilen bir tanıtım afişi yüzünden geri tepti. Şirket, “uygunsuz” görüntüler için özür diledi ve filmin temsilcisi olmadığını söyledi. Bu arada Türkiye, Netflix’e ülkedeki Cuties’e erişimi engelleme talimatı verdi. Cuties, Ocak ayında galasını yaptığı Sundance Film Festivali‘nde bir ödül kazandı. Filmin yönetmeni Maïmouna Doucouré geçen ay Deadline’a, “filmi görmemiş kişilerden, aslında çocukların aşırı cinselleşmesinden özür dileyen bir film yaptığımı düşünen kişilerden” karakterine saldırılar aldığını söyledi. Ayrıca ölüm tehditleri aldığını iddia ediyor.