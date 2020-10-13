Google, klasik gruplara geçiş seçeneğini kapatıyor

Google, Mart ayında Gruplara Materyal Tasarım yenilemesi yaptı ve birkaç ay sonra Eylül ayında bunu varsayılan deneyim haline getirdi. O zamanlar teknoloji devi, yeni sürümün daha modern görünümünden pek hoşlanmamaları durumunda kullanıcılara klasik Gruplara geri dönme seçeneği sunmaya devam ediyordu. Ancak şimdi arama motoru bu seçeneği tamamen kaldırarak yeni Grupları kullanıcıların erişebileceği tek arayüz haline getiriyor.

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Google yeni özelliği ne zaman aktifleşecek?

Şirket, Workspace Updates blogunda değişikliği duyurarak, yeniden tasarlanan Grupların “Gmail ve arama motorunun sağladığı diğer hizmetleriyle eşleşen modern bir deneyim” sağlayacağını açıkladı. 2 Kasım’da Ayarlar’ın altındaki “Klasik Gruplarara Geri Dön” seçeneğini kaldırmaya başlayacak ve kullanıma sunmanın tamamlanması üç gün kadar sürecek.

Yeni Gruplar, Gmail ve arama motorunun diğer hizmetleriyle eşleşen bir arayüze ve denetimlere sahip olmanın yanı sıra, tüm ayar seçeneklerini tek bir yerde topluyor ve öğeleri bulmayı kolaylaştırmak için yeni filtreleme ve arama seçenekleri sunuyor. Ayrıca, kolay erişim için bir kullanıcının gruplarını tek bir sayfada listelıyor. Grup üyesi aboneliklerine hızlı erişim ve izin sağlıyor ve Gmail’inkilerle eşleşen mesaj dizilerine sahip . Yeni Gruplara tam geçiş, kişisel hesabı olan kullanıcılar dahil herkes için geçerli olacaktır.