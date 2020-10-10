Google Meet servisine ‘Tartışma Odaları’ desteği geldi
Google, Meet için yayınladığı son güncellemede servise Tartışma Odaları (Breakout Rooms) desteği ekledi. Hâlihazırda Zoom’da da var olan bu özellik, bir toplantıdaki katılımcıları farklı gruplara ayırabilmenize olanak sağlıyor.
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Google, video konferans platformu Meet’i kendi alanındaki en büyük rakibi Zoom’dan geri kalmayacak şekilde güncellemeye devam ediyor. Şirket, Meet için yayınladığı en son güncellemeyle birlikte bu servise Tartışma Odaları desteği getirdi.
Yayınladığı blog gönderisinde Google, konferans düzenleyen kişilere katılımcıları gruplar halinde daha küçük odalara ayırma özelliğinin çok talep edildiğini ve aynı anda küçük grup odaların katılımı artırma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bu noktada görüşmeyi oluşturan kişi, tamı tamına 100’e kadar tartışma odası oluşturabilecek.
Google Meet tartışma odaları böyle görünüyor
Katılımcılar odalara rastgele ve eşit olarak dağıtılacak, ancak görüşmeyi başlatan kişi isterse katılımcıları manuel olarak farklı odalara taşıyabilecek. Ayrıca moderatörler de tartışmaları izlemek ve katılmak için bir odadan diğerine kolayca geçiş yapabiliyor.
“Enterprise for Education toplantılarını düzenleyenler, artık Meet’teki görüntülü görüşmeler sırasında katılımcıları daha küçük gruplara ayırmak için tartışma odalarını kullanabilir. Katılımcılar, daha küçük grup tartışmalarının ardından orijinal toplantıya kolayca yeniden katılabilir.”
Google Meet için sunulan yeni özellik, şu andan itibaren yalnızca Enterprise for Education sürümü için kullanılabiliyor. Ayrıca Google, Tartışma Odaları’nı bu sene bitmeden diğer Google Workspace müşterileri için de sunacağını belirtti.
Salgın nedeniyle sanal sınıflar ve toplantılar giderek daha yaygın hale geldikçe Google, geçtiğimiz birkaç aydır Meet servisinin üzerine epey düşüyor, yeni araçlar geliştiriyor ve yayınlamaya devam ediyor. Şirketin kullanıcı çekmek adına yaptığı en büyük hamle, bu yılın başlarında görüntülü görüşme hizmetini herkese ücretsiz hale getirmesi ve Android ve iOS’teki Gmail uygulamasına entegre etmesi oldu.
Google Meet uygulamasının yeni tasarımı Android için yayınlandı
Google, video konferans görüşmelerini yapmayı sağlayan Meet platformunun tasarımında işlevsellik ve kolaylık odaklı bir güncelleme yaptığını duyurdu. Güncelleme, bugünden itibaren indirilebiliyor.
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Cuma günkü duyurusunda Google, Meet’in kullanıcı arayüzünde kapsamlı bir değişiklik yaptığını söyledi. Güncellenen arabirimde kullanıcılara yepyeni bir toplantı düğmesi sunuluyor. Bu toplantı düğmesi, temel olarak Meet’in üç işlevini hızlı bir şekilde yapabilmeyi sağlıyor:
- Paylaşmak için toplantı bağlantısı al
- Anında toplantı başlat
- Google Takvim uygulamasında planla
Bunun yanı sıra Google, Meet’in genel renk şemasını da alışılageldik yeşil tonlardan mavi bir renge kaydırdı.
Google Meet uygulamasının yeni tasarımı
Google Meet, özellikle COVID-19 salgınından dolayı çevrim içi video görüşmeleri yapabilmeyi sağlayan platformlara yönelik talebin artmasıyla adından sıkça söz ettirmeye başladı. Öyle ki son zamanlarda Google’ın ‘Google Workspace’ olarak yeniden yapılandırdığı üretkenlik paketinin yükselen yıldızı olmaya devam ediyor.
Hizmet, başlangıçta Gmail uygulamasına entegre edildikten sonra kullanışlılık odaklı bir şekilde yeniden tasarlanmış ve bu tasarım ilk önce iOS kullanıcılarına sunulmuştu. Google, yeni tasarımını aylar sonra nihayet Android kullanıcılarının da beğenisine sunmaya başladı.
Android için Google Meet’in yeni kullanıcı arayüzü, Workspace müşterileri ve kişisel Google hesabı olan herkes dahil olmak üzere tüm kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Hemen şimdi Play Store’a gidip uygulamayı güncelleyerek yeni tasarıma kavuşabilirsiniz.
YouTube, alışveriş merkezine dönüşüyor
YouTube videolarında izlenilen hemen her ürün, yakında direkt olarak platform üzerinden satışa sunuluyor olacak. Bloomberg‘in bir raporuna göre YouTube, kullanıcılarının videolarda gördükleri ürünleri doğrudan satın almalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor. Google bu adımıyla birlikte, platformda şu ana kadar yaptığı en büyük değişikliğe gidiyor. Google’ın bu yeni adım ile birlikte Amazon’un en büyük rakibi olma potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.
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YouTube, yakın dönemde bambaşka bir platforma dönüşebilir
Rapora göre YouTube, içerik üreticilerinden, videolarında kullanılan ürünleri etiketlemelerini talep etmeye başladığı belirtiliyor. Söz konusu veriler, YouTube üzerinde bir alışveriş aracı oluşturulması adına Google’a gönderiliyor. Şirketin Shopify ile senkronize olarak çalışmayı planladığı da belirtiliyor.
Bloomberg, söz konusu özelliğin test edilmeye başlandığını bir YouTube yetkilisi tarafından doğruladıklarını açıkladı fakat özelliğin henüz emekleme döneminde olduğunu da ekledi. Google’ın söz konusu alışveriş sistemi üzerinden gerçekleşecek olan satışlardan ne kadar komisyon olacağı ise henüz belli değil fakat tahminler yüzde 30’u işaret ediyor. Yüzde 30 gibi büyük bir payın ise ürün satışlarına gölge düşüreceği düşünülüyor. İçerik üreticiler, sponsor firmalar üzerinden de para kazanıyorlar fakat bu gelir YouTube için hiçbir fayda sağlamıyor. Platform, bu yeni adımıyla birlikte, içerik üreticilerin YouTube ile çalışmasını sağlamayı ve bu alandan da gelir etmeyi hedeflediği aşikar.
Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Bilinen tek şey şu ki; YouTube platformu birkaç yıl içerisinde oldukça farklı bir görünüme sahip olacak.
Gmail’in hafifletilmiş sürümü Gmail Go, Play Store’da yayınlandı
Google, Gmail’in lite sürümü diye tabir edebileceğimiz Gmail Go uygulamasını Google Play Store üzerinden kullanıcıların beğenisine sundu.
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Google, Android’in daha hafif sürümü olan Go projesini duyurmasıyla beraber, kendi uygulamalarının da ‘Go’ varyantlarını piyasaya sürmeye başladı. Şu ana kadar bu uygulamalar arasında Google Go, Google Asistan Go, Gallery Go, Google Maps Go, Google Camera Go ve daha pek çok uygulama bulunuyor.
Karşınızda Gmail’in hafifletilmiş sürümü: Gmail Go
Bu uygulamalarını sık sık artırmaya devam eden şirket, kısa bir süre önce Gmail’in basitleştirilmiş bir sürümünü yayınladı. Yeni Gmail Go uygulaması, tüm Android cihazlar için yalnızca temel özelliklere sahip daha hafif bir Gmail deneyimi sunuyor.
Google’ın Play Store’da kullanıma sunduğu Gmail Go uygulaması, normal Gmail uygulamasının özellikleriyle neredeyse aynı. Göze çarpan en büyük fark ise Google Meet’in Gmail Go’ya entegre edilmemesi. Bundan dolayı uygulamada alt sekme çubuğu bulunmuyor. Diğer taraftan Google, Gmail Go’nun Play Store sayfasında uygulamayı “Sevdiğiniz Gmail şimdi daha hafif ve hızlı” olarak tanımlıyor.
Ayrıca uygulamanın arayüzündeki simgeler ve genel olarak yapısı, normal Gmail uygulamasına kıyasla daha düz bir şekilde tasarlanmış. Ek olarak birden çok hesap ve farklı gelen kutusu düzeni için destek varken, ana listedeki e-postalar da özelleştirilebilir sol / sağ eylemlerle de kaydırmayı destekliyor.
Bunun dışında Gmail Go, normal Gmail’e göre bir tık daha yavaş çalışıyor. Örneğin sol taraftaki gezinme çubuğunu kaydırırken hissedilebilir bir gecikme söz konusu olduğu açıkça belli oluyor. Elbette ki bu uygulamanın düşük işlemci ve RAM’e sahip cihazlara yönelik olduğunu düşünürsek, böylesine bir performans kaybının yaşanması sürpriz olmamalı.
Google, Gmail Go uygulamasını sadece Android Go işletim sistemiyle sınırlamıyor. Yani normal Android’li bir cihazınız varsa Gmail Go’yu yine de telefonunuza indirip kullanabilirsiniz. Eğer ana Gmail uygulamasından sıkıldıysanız ve telefonunuzu yorduğunu düşünüyorsanız, Gmail Go’ya küçük bir şans verebilirsiniz.