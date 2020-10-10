Google Meet servisine ‘Tartışma Odaları’ desteği geldi

Google, Meet için yayınladığı son güncellemede servise Tartışma Odaları (Breakout Rooms) desteği ekledi. Hâlihazırda Zoom’da da var olan bu özellik, bir toplantıdaki katılımcıları farklı gruplara ayırabilmenize olanak sağlıyor.

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Google, video konferans platformu Meet’i kendi alanındaki en büyük rakibi Zoom’dan geri kalmayacak şekilde güncellemeye devam ediyor. Şirket, Meet için yayınladığı en son güncellemeyle birlikte bu servise Tartışma Odaları desteği getirdi.

Yayınladığı blog gönderisinde Google, konferans düzenleyen kişilere katılımcıları gruplar halinde daha küçük odalara ayırma özelliğinin çok talep edildiğini ve aynı anda küçük grup odaların katılımı artırma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Bu noktada görüşmeyi oluşturan kişi, tamı tamına 100’e kadar tartışma odası oluşturabilecek.

Google Meet tartışma odaları böyle görünüyor

Katılımcılar odalara rastgele ve eşit olarak dağıtılacak, ancak görüşmeyi başlatan kişi isterse katılımcıları manuel olarak farklı odalara taşıyabilecek. Ayrıca moderatörler de tartışmaları izlemek ve katılmak için bir odadan diğerine kolayca geçiş yapabiliyor.

“Enterprise for Education toplantılarını düzenleyenler, artık Meet’teki görüntülü görüşmeler sırasında katılımcıları daha küçük gruplara ayırmak için tartışma odalarını kullanabilir. Katılımcılar, daha küçük grup tartışmalarının ardından orijinal toplantıya kolayca yeniden katılabilir.”

Google Meet için sunulan yeni özellik, şu andan itibaren yalnızca Enterprise for Education sürümü için kullanılabiliyor. Ayrıca Google, Tartışma Odaları’nı bu sene bitmeden diğer Google Workspace müşterileri için de sunacağını belirtti.

Salgın nedeniyle sanal sınıflar ve toplantılar giderek daha yaygın hale geldikçe Google, geçtiğimiz birkaç aydır Meet servisinin üzerine epey düşüyor, yeni araçlar geliştiriyor ve yayınlamaya devam ediyor. Şirketin kullanıcı çekmek adına yaptığı en büyük hamle, bu yılın başlarında görüntülü görüşme hizmetini herkese ücretsiz hale getirmesi ve Android ve iOS’teki Gmail uygulamasına entegre etmesi oldu.