Google Kişiler uygulamasının bildiğiniz gibi internet üzerinden aktif şekilde kullanabileceğiniz ayrı bir versiyonu da mevcut. İnternet versiyonu üzerinde de istek dahilinde kişiler eklenebiliyordu. Şimdi ise kişi ekleme özelliği detaylanarak çoklu kişi ekleme desteği ve sürüme eklenmiş oldu.

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Geçtiğimiz yıl Google, internet üzerindeki Kişiler uygulamasının versiyonu için materyal arayüze geçmeye başlamıştı. Bu geçiş aşamasından sonra arayüzde bazı değişiklikler yaşanmış. Fonksiyonların bir kısmı işlevsiz hale gelmişti.

Şansılıyız ki Google, 1 sene sonra özellikleri tekrar aktive etmeye başladı. Artık birden fazla kişiyi bir sefer de ekleyebilir. Etiketlerine göre gruplara ayırabilirsin.

Üst tarafta da görebileceğiniz üzere çoklu kişiye bastığınız anda yeni bir sayfa açılıyor ve bu sayfaya elektronik posta kişileri dahil birçok işlemi dahil edebiliyorsunuz. İsterseniz telefondan aldığınız çoklu kişi yedeğini dahi ekleyebiliyorsunuz.

Eğer etiket butonuna tıklarsanız, ekleyeceğiniz kişileri tek bir etiket altında da toplayabiliyorsunuz. Örnek olarak “Ailem” etiketine sadece ailenizden kişileri seçerek bu sekme altında görünmesini sağlayabilirsiniz. Yeni bir telefona geçtiğiniz de gruplar sekmesinde Ailem olarak bu kişileri bulabiliyorsunuz.

Fakat bu özelliğin getirdiği dezavantajlar da mevcut. Aynı etiket içerisine tekrardan kişi ekleme veya çıkarma şu an için kullanılamıyor. Çok fazla kişisi bulunan kullanıcılar için hayat kurtarıcı bir özellik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yeni özellikle birlikte telefonunuzda kayıtlı olmayan bir kişiyi eklemek istiyorsanız onu da eklemeniz mümkün. Bahsettiğimiz özellikle birlikte kayıtlı kişiler de böylece eklenebiliyor.

Özellikleri deneyimlemek için bu adrese gidebilirsiniz. Şu anda Türkiye’de de bu yeni özelliklerin kullanımı mevcut.