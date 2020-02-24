Google Stadia platformunu kontrolcüye ihtiyaç duymadan kullanmak
Google, bulut oyun hizmeti Stadia‘yı geçen yıl kasım ayında bir lansmanla tanıttı. ( Google Stadia’nın ne olduğu,nasıl çalıştığı vs. hakkında sitemizde çeşitli haberler bulabilirsiniz.) Stadia heyecan yaratsada, maalesef pratiğe yansıma konusunda eksikleri vardı, ki halen var. Beklenilen özelliklerin çoğu lansman sırasında eksikti ve desteklenen cihaz sayısı son derece sınırlıydı. En önemlisi, uyumlu tek akıllı telefon Pixel serisiydi. Ancak, her ay Google Stadia güncellemelerine devam ediyor. Google, ASUS ve Samsung‘un amiral gemilerinden başlayarak Google Stadia’yı daha fazla cihaza açtı. Artık Stadia daha fazla mobil cihazda kullanılabiliyor fakat halen ekranıın yanında bir donanıma daha ihtiyaç var. Bir kontrolcüye…
İlginizi çekebilir: Stadia nedir? | Google’dan her PC’de, telefonda, tablette oyun oynatan sistem! (VİDEO)
Google Stadia platformunu, telefon ekranını dokunmatik bir kontrolcüye çevirerek kullanmak
Bir geliştirici buna bir çözüm buldu. Yani sistemi ayrı bir kontrol donanımı olmadan kullanabilmenin yolunu açtı. Reddit’de SmashShock adlı kullanıcı, Stadia oyunları oynarken dokunmatik ekran kontrolcüsü kullanmanın bir yolunu buldu. Stadia’yı Chrome tarayıcısı üzerinden masaüstü modunda çalıştırırken bir JavaScript snippet‘i yükleyerek telefon ekranını dokunmatik bir kontrolcüye dönüştürdü.
İlginizi çekebilir: PC, Laptop, Tablet ya da telefonda AAA oyunları oynatan platform: Google Stadia
Telefonunuzda TouchStadia‘yı etkinleştirmek o kadar da zor değil, ancak birkaç aşama içeriyor. Fakat aşırı bir zorluk içerdiği de iddia edilemez, çünkü geliştirici çalışmanın ne kadar kolay olduğunu gösteren ve adımları içeren bir video yayınladı.
Diğer kullanıcıların yanıtları çok olumlu gözüküyor. Bu yüzden denemeye değer, ancak deneyimlerin değişebileceğini unutmayın.
Dokunmak ekranı bir kontrolcü olarak kullanmak her oyunda olmasada bazılarında keyif verebilir. Ayrıca dokunmatik bir ekran kontrolcüsü seçeneğine sahip olmak hiç bir seçeneğe sahip olmamaktan daha iyidir.
Google tarafından Huawei kullanıcılarına ‘sideload’ uyarısı
Google, kendi uygulamalarını dış kaynaktan – resmi olmayan yol ve yöntemler aracılığıyla – edinen Huawei kullanıcılarını güvenlikleri konusunda uyardı. Google tarafından paylaşılan yazı ‘sideload’ yani arka kapıdan Google hizmetlerine erişim konusunda resmi ağızdan en caydırıcı açıklama olarak kayıtlara geçti. Google çalışanı Tristan Ostrowski tarafından paylaşılan yazıya buradan erişebilirsiniz.
İlginizi çekebilir: Huawei, Google uygulamalarının açığını kapatacak
Bu konuda halen kullanıcıların kafa karışıklığı yaşadığını söyleyen Google Play yöneticisi Tristan Ostrowski yapılan açıklamada 16 Mayıs 2019‘dan sonra piyasaya sürülen Huawei cihazlarına destek verilemediğini söyledi. İlgili yazıda Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal çıkarlarını tehdit edip etmediğinin halen soruşturulduğu belirtildi. Ostrowski, odak noktalarının halihazırda kullanımda olan (16 Mayıs 2019 öncesi çıkış tarihine sahip ) milyonlarca Huawei cihazında, Huawei ile birlikte yasal sınırlar içinde çalışarak, ilgili güvenlik güncellemelerini sağlamak olduğunu söyledi.
İlgili tarih sonrası çıkan cihazların Google tarafının güvenlik kontrolleri prosesinden geçmediğini belirtildi. Çünkü bu cihazlara Google Play Protect yazılımı yüklenmedi. Haliyle Google tarafı tüm bahse konu bu cihazları sertifikasız olarak tanımladı. Google tam olarak bu noktada kullanıcıları uyararak, hizmetlerini resmi olmayan yollardan cihazlarına yükleyen kullanıcılara bu uygulamaların kötü amaçlı yazılım içermediği konusunda garanti veremeyeceklerini belirtti. Sertifikasız cihazlara hizmetlerinin kurulmaması tavsiyesinde bulunuldu. Google, Play Store, Gmail, YouTube gibi yazılımlarının onaysız cihazlarda güvenli şekilde çalışmasına müsaade etmediklerini ifade etti.
Google tarafının tüm uyarılarına rağmen henüz bu anlamda yaşanan bir güvenlik problemi kayıtlara geçmedi. Fakat yine de bu durum dış kaynaktan edinilen bu uygulamaların tamamıyla güvenli olduğu manasına da gelmez.
Cihazınızın Google tarafından desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için; Google Play Store uygulamasını açıp, menüye ardından da ayarlara dokunup, açılan barın en altından bunu öğrenebilirsiniz. İlgili bölümde cihazınızın sertifikalı yada sertifikalı değil şeklinde bir ibare ile etiketlendiğini görebilirsiniz.
Gmail içi aramalar AI desteği ile kolaylaşıyor!
Eski e-postalar arasında aradığımızı bulmak bazı zamanlarda oldukça zor ve karmaşık olabiliyor. Aslında Gmail bu işlemi kolaylaştıracak bir özelliğe sahip. Arama Operatörleri olarak adlandırılan bu özellik ile Gmail’in arama kısmına aradığınız mailin göndereni, konusu, barındırdığı bir veya birden çok kelime hatta boyutu ile ilgili anahtar kelimeler girerek aradığınız e-postaya kolayca erişebilirsiniz.
İlginizi çekebilir: Rekabet Kurumu’ndan Google’a 98 milyon TL ceza!
Google, popüler e-posta servisi Gmail’e getireceği yeni özellik ile e-posta arama deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak daha da kolaylaştırıcak. Search Chips adı verilen özellik ile e-postalarınız içinde, hakkında arama yaptığınız anahtar kelimeye ve arama sonuçlarınıza göre filtre seçenekleri sunulacak. Bu özellik ile Gmail, hali hazırda kullanabildiğimiz filtreler olan arama sonuçlarını tek kişiyle sınırlama, sohbet ve takvim güncellemelerini dahil etmeme, belirli bir zaman dilimi içinde arama yapma veya sadece ek içeren e-postları arama gibi filtreleri kullanıcılarına yapay zeka desteği ile otomatik olarak sunulabilecek. E-posta aramalarında kullanabileceğimiz 30 adet filtre olduğunu düşündüğümüzde yapay zeka destekli otomatik filtre önerme özelliği doğru filtreler uygulama konusunda daha da önemli bir hale geliyor. Yeni özellik kullanıcılara daha sezgisel ve kolay bir arama deneyimi vadediyor.
Gmail’in Search Chips özelliği şuan için sadece G Suite kullanıcıları için aktif durumda. Özelliğin çok yakın zamanda tüm Gmail kullanıcıları için kullanıma açılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Google, Android’i renklendirmeye devam ediyor.
Android dünyasının her şeyi olan Google, Android 11 ile birlikte yeni şeyler denemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Google, hızlı ayarlar menüsündeki simgeleri ayrı ayrı renklendirmeyi deniyor.
İlginizi çekebilir; Android 11 ile çift tıklama özelliği değişiyor.
Android renklenmeye devam ediyor!
Google çıkardığı en sade Android sürümleriyle arayüz performansı açısından en övülen firmaların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde geliştirici sürümü ortaya çıkan Android 11 bizlere yeni detaylar vermeye devam ediyor. Xda-Developers‘ta çıkan habere göre Android 11‘in hızlı ayarlar menüsünü kişiselleştirebilir hale getirmeye çalışıyor. Menü içerisinde yer alan simgeleri kullanıcı isteğine göre renklendirmeyi planlayan Google, Android içerisinde ki özgürlüğü arttırmayı hedefliyor. Bu özelliğin tam sürümde gelip gelmeyeceği netlik kazanmadı. Android 11‘in sistem kodları içerisinde hızlı ayarlar menüsü için özel bir yer olduğu ve içerisinde renk ayarlarının da bulunduğu gözlemlendi. Pixel 2 üzerinde bu ayarları deneyen bazı kullanıcıların farklılığı sevdikleri belirtildi.
Tam sürümünün Pixel telefonlar için 12 Mayıs tarihinde çıkacağı bilinen Android 11, 5G cihazlar için en iyi deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Karanlık görünümü de geliştirdiği görülen Google, bu sürüm ile birlikte sade ve sorunsuz bir arayüz hedefliyor. Aynı zamanda güvenlik için de atılımlar yapılıyor. Ekim ayında neredeyse çoğu amiral gemisi telefonlarda göreceğimize kesin gözüyle bakılan Android 11‘i bizler de merakla bekliyoruz.