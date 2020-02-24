Google, bulut oyun hizmeti Stadia‘yı geçen yıl kasım ayında bir lansmanla tanıttı. ( Google Stadia’nın ne olduğu,nasıl çalıştığı vs. hakkında sitemizde çeşitli haberler bulabilirsiniz.) Stadia heyecan yaratsada, maalesef pratiğe yansıma konusunda eksikleri vardı, ki halen var. Beklenilen özelliklerin çoğu lansman sırasında eksikti ve desteklenen cihaz sayısı son derece sınırlıydı. En önemlisi, uyumlu tek akıllı telefon Pixel serisiydi. Ancak, her ay Google Stadia güncellemelerine devam ediyor. Google, ASUS ve Samsung‘un amiral gemilerinden başlayarak Google Stadia’yı daha fazla cihaza açtı. Artık Stadia daha fazla mobil cihazda kullanılabiliyor fakat halen ekranıın yanında bir donanıma daha ihtiyaç var. Bir kontrolcüye…

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Google Stadia platformunu, telefon ekranını dokunmatik bir kontrolcüye çevirerek kullanmak

Bir geliştirici buna bir çözüm buldu. Yani sistemi ayrı bir kontrol donanımı olmadan kullanabilmenin yolunu açtı. Reddit’de SmashShock adlı kullanıcı, Stadia oyunları oynarken dokunmatik ekran kontrolcüsü kullanmanın bir yolunu buldu. Stadia’yı Chrome tarayıcısı üzerinden masaüstü modunda çalıştırırken bir JavaScript snippet‘i yükleyerek telefon ekranını dokunmatik bir kontrolcüye dönüştürdü.

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Telefonunuzda TouchStadia‘yı etkinleştirmek o kadar da zor değil, ancak birkaç aşama içeriyor. Fakat aşırı bir zorluk içerdiği de iddia edilemez, çünkü geliştirici çalışmanın ne kadar kolay olduğunu gösteren ve adımları içeren bir video yayınladı.

Diğer kullanıcıların yanıtları çok olumlu gözüküyor. Bu yüzden denemeye değer, ancak deneyimlerin değişebileceğini unutmayın.

Dokunmak ekranı bir kontrolcü olarak kullanmak her oyunda olmasada bazılarında keyif verebilir. Ayrıca dokunmatik bir ekran kontrolcüsü seçeneğine sahip olmak hiç bir seçeneğe sahip olmamaktan daha iyidir.