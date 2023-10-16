Google, Pixel cihazlar için geliştirdiği kamera uygulamasında önemli bir güncelleme yaptı. Google Kamera uygulamasının adı resmi olarak değiştirildi. Artık Play Store’da “Pixel Kamera” olarak isimlendiriliyor. Şirket ayrıca uygulama açıklamasını da güncelledi ve Portre Modu, Gece Görüşü, Hızlandırılmış Çekim ve Sinematik Bulanıklık gibi özelliklere odaklanarak sizi unutulmaz anları yakalamak için cesaretlendiriyor.

Yenilenen uygulamanın açıklaması şu şekilde;

Yepyeni bir tasarımla donatılan Pixel Kamera ile hiçbir anı kaçırmayın. Portre Modu, Gece Görüşü, Hızlandırılmış Çekim ve Sinematik Bulanıklık gibi özellikleri kullanarak muhteşem fotoğraflar ve videolar çekin.

Google, bu fırsatı, etkileyici 50MP Yüksek Çözünürlük ve Pro Kontroller dahil olmak üzere Pixel 8 Pro’ya özel özelliklerini tanıtmak için kullanıyor. Bu özellikler aynı zamanda aşağıdaki ekran görüntülerinde de vurguluyor.

Şu anda Pixel Kamera uygulamasının mevcut sürümü, Pixel Fold, Pixel Tablet ve Pixel 7 Pro gibi cihazlar için v9.0’dır. Diğer yandan, Pixel 8 ve 8 Pro kullanıcıları için güncellenmiş bir v9.1 sürümü mevcut. Unutmayın ki en son Pixel Kamera sürümü, yalnızca Android 14 veya daha yeni sürümleri çalıştıran Pixel cihazlarıyla uyumlu olacak.

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Pixel 7 cihazları, Pixel Fold, Pixel Tablet ve Pixel 8 Serisi kullanıcıları, Google Play Store’dan en son Pixel Kamera sürümünü güncelleyebilir. Bu uygulama maalesef ki diğer Android telefonlara gelmiyor. Ancak GCAM sayesinde geliştiricilerin portladığı uygulamalar mevcut. Ancak bu port uygulamalar bazı modellerde beklendiği gibi çalışmıyor. Bakalım Google, Android’i adam etmek için Pixel uygulamalarını da diğer kullanıcılara açacak mı?