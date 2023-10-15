Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, yeni özellikleriyle müşterilere sunuldu. Bu özelliklerin arasında en dikkat çekeni, gelişmiş Yüz Tanıma Kilidi sisteminin eklenmesi oldu. Google, bu sistemin yalnızca kullanıcıların yüzünü kullanarak kimlik doğrulamasını gerçekleştireceğini ve Sınıf 3 biyometrik standardını karşılayacağını belirtti. Ancak Reddit’teki bir kullanıcı raporu, bu sistemin bazı durumlarda doğru çalışmadığını gösteriyor! Google Pixel 8 yüz tanıma sorunuyla gündemde!

Google Pixel 8 Yüz Tanıma Sorunu Yaşıyor! Kardeşleri Birbirinden Ayıramadı!

Reddit’teki bir Pixel 8 Pro kullanıcısına göre, Yüz Tanıma Kilidi sistemi, kardeşler çok farklı görünseler bile onları birbirinden ayırmakta zorlanıyor ve ikisinde de ekran kilidini açıyor. Google, bu sistemi genellikle yapay zeka ve makine öğrenme gelişmelerine dayandırdı ve ödemeleri doğrulamak için bu yöntemi kullanacağını söyledi.

Bu ilginç durum, kullanıcının Pixel 8 Pro’nun kardeşleri yanlışlıkla ikiz olarak algılamış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak bu durum henüz izole bir olay gibi görünüyor, bu nedenle ciddi bir güvenlik endişesi olarak kabul edilmemeli.

Kullanıcı, ayrıca Kilit Açmayı Genişlet özelliğinin etkinleştirilmediğini iddia ediyor. Bu özellik, yakındaki güvenilir Pixel cihazlarının kilidini kolayca açmayı amaçlayan kullanıcı dostu bir özellik. Yani sadece yüz tanıma sistemindeki bir hata yüzünden bu sorun yaşanıyor.

Google’ın Face ID gibi özel donanım kullanmadan yüksek düzeyde güvenlik sağlaması takdir edilesi bir başarı. Ancak Apple’ın Face ID teknolojisinde olduğu gibi özel donanım kullanımı, belirli koşullarda kandırılabilir. Apple, Face ID’nin bir yabancının iPhone veya iPad’i kilidini açma olasılığını “1.000.000’da 1’den az” olduğunu söylese de, kardeşler veya 13 yaşın altındaki çocuklar gibi benzer yüz özelliklerine sahip kişilerde yanlış eşleşme olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Sonuç olarak, Pixel 8 ve 8 Pro’nun Yüz Tanıma Kilidi sistemi de benzer bir durumla karşılaşabilir, özellikle de bu özel olay kardeşler arasında gerçekleşiyorsa. Ancak, bu konuda kesin bir yargıya varmak için daha fazla veriye ihtiyaç var. Müşteriler, Pixel 8 ön siparişlerini alırken bu konu hakkında daha fazla netlik bekleyebilirler.

Ayrıca, JerryRigEverything’in Pixel 8 Pro dayanıklılık testi, Pixel 8 serisinin Pixel 7 Pro’daki bazı tasarım ve dayanıklılık sorunlarını gidermiş olabileceğini gösteriyor. Dayanıklılık, Google’ın yazılım güncellemeleri ve yedek parça sağlama taahhüdünün ardından Pixel 8 serisinin pazarlama stratejisi için önemli bir faktör.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sorun yaygın mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!