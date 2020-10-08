Google iOS uygulamasına hesap güvenliği uyarıları ekliyor

Google, önümüzdeki haftaların başında iOS uygulamasına ekleyeceği yeni hesaplar arası güvenlik uyarıları sisteminden bahsetti. Bu sistemdeki temel amaç, o an için hesabınızdaki olası problemler hakkında sizlere bilgi vermek oluyor.

İlginizi çekebilir: Google Chrome 86 kullanıma sunuldu

reklam

Google bugün, Google hesabınızda bir güvenlik sorunu olduğunda size haber verecek yeni güvenlik uyarıları da dahil olmak üzere güvenlikle ilgili birkaç güncellemeyi duyurdu. Bu güncellemelerle şirket, hangi Google uygulamasını kullanıyor olursanız olun, hesabınızla ilgili potansiyel güvenlik sorunu tespit ettiğinde sizi haberdar etmeyi amaçlıyor.

Google’ın The Verge ekibine verdiği demece göre uyarılar önümüzdeki haftalarda sadece iOS uygulamasında geçerli olmak üzere sınırlı bir kullanıcı kitlesine sunulacak. Bir blog gönderisinde ise şirket, önümüzdeki yılın başlarında bunları daha geniş kesime yaymayı amaçladığını ilave etti.

Google iOS uygulamasında uyarılar böyle görünüyor

Asistan için misafir modu geliyor

Google, duyurusunda Google Asistan’a misafir modu ekleyeceğini söyledi. Misafir moduyla beraber Asistan, kullanıcıların söylediği istekleri Google hesabına kaydetmeyecek. Kullanıma sunulduğunda, “Hey Google, Misafir modunu aç” diyerek bunu açabileceksiniz. Google Asistan misafir modu, önümüzdeki haftalardan itibaren Nest akıllı hoparlörler ve diğer cihazlara sunulacak.

Ek olarak Google, hesabınızın güvenlik ve gizlilik ayarlarının basit bir özetini görmek için aramalarda “Google Hesabım güvenli mi?” gibi basit ifadeleri aratabileceğinizi de söyledi.

Sonucun nasıl görüneceğine dair fikir verecek bir ekran görüntüsü:

Tüm bunların yanında Google, ürünlerindeki gizlilik ve güvenlik araçlarıyla ilgili bilgiler içeren Güvenlik Merkezi web sitesini de güncelledi. Yenilenen sayfada Gmail, Chrome, YouTube, Android ve Pixel dahil olmak üzere 13 Google ürünü hakkında ayrıntılar yer alıyor. İlk başta ABD’de yayına alınan yeni site yakında tüm dünyada kullanıma sunulacak.