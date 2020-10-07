Google Chrome 86 kullanıma sunuldu

Google Chrome’un bir dizi güvenlik iyileştirmeleri içeren yeni versiyonu kullanıma sunuldu.

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Google Chrome tarayıcısından müthiş özellik: ‘Password Checkup’

Yeni sürümle birlikte, ‘Password Checkup’ özelliği Android ve iOS platformlarında da kullanıma sunuluyor. Söz konusu özellik; Google Chrome tarayıcısına kayıtlı şifrelerin, çevrimiçi olarak sızdırılmış şifrelerden olup-olmadığını tespit ediyor ve tehlike bir durumla karşılaştığında kullanıcıdan şifresini/şifrelerini değiştirmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Otomatik şifre doldurma özelliği iOS kullanıcılarına da sunuluyor

Şirket, ‘otomatik doldurma’ özelliğini iOS platformuna da entegre ettiğini duyurdu. Otomatik doldurma, tarayıcının şifre yöneticisine kaydedilen şifrelerinin, oturum açma durumlarında otomatik olarak doldurulmasına olanak tanıyor. iOS kullanıcıları, otomatik doldurma işlemi yaptıklarında, biyometrik güvenlik özelliğini kullanarak kimliklerini doğrulamaları gerekecek.

HTTPS (güvenli internet protokolü) kullanmayan web sitelerine temkinli yaklaşılıyor

Kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasını sağlamayı hedefleyen şirket, ‘güvenli olmayan formlar’ özelliğini devreye soktu. Bu özellik, HTTPS sayfalarında bulunan ancak verilerini şifrelenmemiş HTTP protokolü aracılığıyla gönderen formları güvensiz olarak tanımlıyor. Kullanıcılar güvensiz formları doldurmaya başladıklarında, otomatik doldurma özelliği direkt olarak kapatılıyor. Şirket, HTTPS sayfalarında bulunan fakat HTTP protokolü aracılığıyla gerçekleşen indirme işlemlerinden kullanıcıları korumak için yeni bir adım daha atmış görünüyor. Google Chrome kullanıcıları, bu tür web sitelerinden ‘.pdf’ ve ‘.docx’ gibi dosya türlerini indirirken uyarı alacaklar. Söz konusu web sitelerinden ‘.exe’ türündeki çalıştırılabilir dosya ve arşiv indirmeleri ise tamamen engellenecek.

Google Chrome, şifre düzenleme özelliğine kavuştu

Google Chrome internet tarayıcısının mobil ya da bilgisayar versiyonunda mevcut şifremizi düzenlemek istediğimizde, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreyi silip, yenisiyle değiştirmeniz gerekiyordu. Son güncelleme ile birlikte, tarayıcıya kaydedilmiş şifreler direkt olarak değiştirilebilecek.



‘Ayarlar > Chrome hakkında’ yolunu izleyerek, versiyon 86’ya geçiş yapabilirsiniz.