Google ImageFX için heyecanlı bekleyiş nihayet sona erdi. DALL-E gibi yapay zeka görsel üretme araçlarına bir yenisi daha eklendi. Google Gemini’nin ardından Google ImageFX ile Google yapay zeka alanında gövde gösterisi yapıyor. İşte ImageFX ile yapılabilecekler.

Google ImageFX Yapay Zeka Görsel Üretme Araçlarına Katıldı, İşte Yetenekleri

Yapay zeka, teknoloji devlerinin rekabet arenasında önemli bir rol oynuyor. Her büyük şirket, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirme veya kullanma yönünde adımlar atıyor. Görsel oluşturma gibi önemli görevler için Midjourney ve Stable Diffusion gibi yapay zeka araçları kullanılıyordu. Ancak Google, yapay zeka görsel üretim alanında önemli adımlar atarak Bard’ı güncelliyor ve kendi ImageFX görsel üretim aracını tanıtıyor.

Google Bard’ın yapay zeka görüntü oluşturma yetenekleri büyük bir ilgi uyandırırken, Google aynı zamanda ImageFX adında bağımsız bir yapay zeka görüntü oluşturma aracını da piyasaya sürdı. Google ImageFX olarak adlandırılan bu yapay zeka harikulade yeteneklere sahip. Diğer yapay zeka görüntü oluşturucularından farklı olarak, ImageFX ifade çipleri sunarak orijinal fikirlerinizi keşfetmenizi sağlıyor.

ImageFX ile üretilen görüntüler, SynthID ve IPTC meta verileri ile işaretleniyor. Bu, yapay zeka tarafından üretilen görüntüler hakkında daha fazla bilgi sunuyor. ImageFX, Imagen 2 tarafından destekleniyor ve Google DeepMind’ın difüzyon tabanlı modeli aracılığıyla metinden görüntüye en son gelişmeleri yansıtıyor.

Google ayrıca yapay zeka müzik üretme aracı olan Google MusicFX’e de güncellemeler getiriyor. Google MusicFX, MusicLM modelinde yapılan iyileştirmelerle daha yüksek kaliteli ses ve daha hızlı müzik üretimi sunuyor. Artık müzik yapımcısı olmak için profesyonel stüdyolara ihtiyacınız yok.

Google ImageFX ve MusicFX, Google Yapay Zeka Test Labortuvarı’nın bir parçası olarak sunuluyor. ABD, Kenya, Yeni Zelanda ve Avustralya’daki kullanıcılar bu araçları İngilizce olarak deneyebilirler. Bu güncellemeler, Google’ın yapay zeka alanındaki liderliğini pekiştirmeye ve kullanıcılarına daha iyi deneyimler sunmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka nereye gidiyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!