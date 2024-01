Taylor Swift yapay zeka kurbanı ünlüler arasına adını yazdırdı. Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift AI ile üretilen sahte fotoğraflarla gündeme geldi. Sahte Taylor Swift çıplak fotoğrafları X üzerinde paylaşıldı. Kısa sürede milyonlarca görüntülenme alan çıplak fotoğraflar yüzünden ünlü şarkıcının başı dertte.

X’te (eski adıyla Twitter), yapay zeka tarafından üretilen cinsel içerikli görüntüler, sahte pornografinin yayılmasının zorluğunun en son örneği olarak gündeme geldi. Taylor Swift’in bu tür içerikleri temsil eden sahte görüntüleri platformda dolaşıma girdi ve hızla yayıldı. Taylor Swift yapay zeka fotoğrafları kısa sürede milyonlara ulaştı.

Platformda görülen sahte görüntüler, doğrulanmış bir kullanıcının hesabı tarafından paylaşıldıktan sonra 45 milyondan fazla görüntüleme, 24.000’den fazla yeniden paylaşım ve yüz binlerce beğeni ve yer imi aldı. Ancak, platform politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle hesap askıya alınmadan önce, yaklaşık 17 saat boyunca yayında kaldı.

Görüntülerin kaldırılmasının ardından, kullanıcılar arasında tartışmalar başladı ve görüntüler başka hesaplarda Taylor Swift yapay zeka fotoğrafları yeniden paylaşılmaya başlandı. Hala platformda bulunan bu sahte içerikler, yeni müstehcen sahtelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı bölgelerde, “Taylor Swift AI” terimi trend topic olarak öne çıktı ve görüntülerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

404 Media’nın raporuna göre, görüntülerin kaynağı Telegram’da yer alan bir grup olabilir. Bu gruptaki kullanıcılar, Microsoft Designer ile yapay zeka tarafından üretilen açık kadın görüntülerini paylaşıyor ve Swift’in görüntülerinin X’te nasıl viral hale geldiği konusunda şakalaşıyorlar. Taylor Swift yapay zeka skandalından bu grup sorumlu olabilir.

X‘in sentetik ve manipüle edilmiş medya ve rıza dışı çıplaklıkla ilgili politikaları, bu tür içeriklerin platformda barındırılmasını açıkça yasaklıyor. X, olayın ardından neredeyse bir gün sonra resmi bir açıklama yayınladı, ancak Swift’in görüntülerinden özellikle bahsetmedi.

Taylor Swift’in hayran kitlesi, X’i sahte içeriklerin bu kadar uzun süre platformda kalmasına izin verdiği için eleştirdi. Hayranlar, müstehcen sahte görüntüleri gizlemeye çalışarak, Swift’in gerçek kliplerini öne çıkaran mesajlarla hashtag’leri doldurarak tepki gösterdiler.

Posting Non-Consensual Nudity (NCN) images is strictly prohibited on X and we have a zero-tolerance policy towards such content. Our teams are actively removing all identified images and taking appropriate actions against the accounts responsible for posting them. We're closely…

— Safety (@Safety) January 26, 2024