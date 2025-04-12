Son dönemde dijital reklamcılıkta büyük tartışmaların odağı olan Google, Türkiye’de de hukuki bir süreçle karşı karşıya kalabilir. Türkiye’deki medya kuruluşlarının iddiasına göre Google algoritmalarındaki değişikliklerin olumsuz etkilerinden ötürü, hükümetten bu konuda düzenleme sinyali geldi.

Google için Türkiye’de düzenleme gündemde!

Google tarafından yapılan görünürlük sıralaması değişiklikleri ve reklam pastasındaki pay dağılımı, iddialara göre Türkiye’de birçok medya platformunun gelirlerini doğrudan etkiledi. Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, şirket ile ilgili hukuki düzenleme hazırlıkları başlamış durumda.

Rekabet Kurumu tarafından verilen cezalar sonrasında şirket ile görüşmeler devam ederken, şeffaflık talebinin altı çiziliyor. Türkiye’de iddialara göre özellikle medya kuruluşlarının algoritmalar nedeniyle okuyucuya ulaşmakta zorlanması sonucunda bu kararın alındığı söyleniyor.

Bakan, algoritmaların şeffaflaştırılması ve adil gelir paylaşımı için düzenlemenin gerekli olduğunu vurguladı. Bu süreçte global teknoloji devlerinin Türkiye’de faaliyet gösterirken yerel düzenlemelere uyum sağlaması bekleniyor.

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Google algoritmalarındaki değişim, dünya genelinde birçok ülkeyi benzer adımlar atmaya yönlendirdi. Avrupa ülkeleri ve Avustralya gibi pazarlarda da benzer düzenlemeler devreye alınırken, Türkiye de bu furyaya katılacak gibi gözükyor. Türkiye’de uygulanacak düzenlemenin, yerel dijital yayıncıları koruma amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Bu düzenleme ile birlikte, şirket Türkiye’de daha şeffaf bir reklam ve sıralama politikası izlemek zorunda kalabilir. Hem yayıncılar hem de kullanıcılar açısından daha adil bir dijital ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce algoritmaların yerel medya kuruluşlarına etkisi nasıl? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!