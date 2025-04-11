Danla Bilic eski sevgilisi Berk Çetin hakkında yaptığı paylaşımla gündemde. Geçtiğimiz aylarda kısacık süren ilişkisini noktalayan Danla Bilic eski sevgilisi Berk Çetin tarafından önce tacize uğradığı, şimdi ise darp edildiğini açıkladı.

İçindekiler Danla Bilic eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi

Danla Bilic eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildi

Danla Bilic Berk Çetin ilişkisi Aralık 2024’te başlamış ve Ocak 2025’te son bulmuştu. Ayrılığın ardından Danla Bilic, ısrarlı takip ve taciz nedeniyle hukuki süreç başlatmış, Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak alınan tedbirler yetersiz kaldı. Ünlü isim, bugün yaptığı paylaşımda tekrar gündeme oturdu.

Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Berk Çetin’in yaşam alanını defalarca ihlal ettiğini, şoförünü darp ettiğini ve kendisini tehdit ettiğini ifade etti. Son olarak bir spor kulübünde yaşanan olayda Berk Çetin’in kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu söyleyen fenomen, Şişli’deki bir hastaneden darp raporu aldığını da belirtti.

Bu gelişmeler sonrası kamuoyunun beklentisi, hukuki sürecin hızlı ve etkin bir şekilde işletilmesi. Şiddet ve tacize karşı verilen bu mücadele, toplumda daha fazla farkındalık yaratmalı.

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