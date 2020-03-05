Google I/O etkinliği, canlı yayın ile yapılacak!

COVID-19 adıyla da bilinen Koronavirüs, teknoloji dünyasını pek çok yönden etkiledi. Firmaların MWC 2020 etkinliğine katılmayacaklarını birbiri ardına açıklamaları ile başlayan önlemler etkinliğin iptali ile sonuçlanmıştı. Bugüne geldiğimizde firmalar hala kalabalıkları bir araya getirecek etkinliklerden kaçınıyor. Son olarak Google I/O etkinliğinin internet üzerinden yapılacağı açıklandı.

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Google I/O, firmanın üzerinde çalıştığı yeni yazılımların, yeni servislerin ve örneğin Google Asistan ve Android üzerinde yaptığı geliştirmelerini duyurduğu bir etkinliktir. Etkinlik aynı zamanda yeni Android sürümlerinin de duyurulduğu etkinlik olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Google bu etkinliği ilk defa dijital ortamda yapmış olacak.

The Verge’ün haberine göre, her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl 12-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Google I/O geliştiriciler konferansı bu yıl fiziksel olarak yapılmayacak. Google, etkinliğe katılım sağlayacak kişilere, katılım için ödedikleri ücretlerin tamamının 13 Mart itibarıyla iade edileceğini belirten bir mesaj da iletti. Mesajda 2021 yılında yapılması planlanan etkinlik için tekrardan ayrı bir başvuru yapılması gerektiği ifadelerine de yer verildi.

Google’ın etkinliği fiziksel olarak yapmayacak olması sonucu duyurularda herhangi bir değişim beklenmiyor. Bu yılın tek farkı etkinliğin internet üzerinden canlı yayın ile yapılacak olması.