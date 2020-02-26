Google, Huawei için lisans başvurusunda bulundu!

Huawei, ABD Ticaret Bakanlığı’nın uyguladığı ambargo nedeniyle yeni çıkan akıllı telefonlarında GMS uygulamalarını kullanamıyor. Yapılan son açıklamalara göre Google, iş ortağıyla yeniden çalışabilmek için gerekli olan geçici lisans başvurusunda bulundu!

İlginizi çekebilir: LG V60 ThinQ 5G özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!

reklam

Google, Huawei ile yeniden çalışmak için geçici lisans başvurusu yaptı!

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan ticaret yasağı, Huawei’nin Amerika merkezli markalarla iş yapması hakkında kısıtlama getiriyor. Firmaların baskısıyla geçici lisans sistemi getirilmiş ve bu sayede sorun aşılmıştı. Ancak Google konusunda çözüm bulunamadığı için Mate 30 serisi başta olmak üzere yeni çıkan modellerde Play Store gibi servisler kullanılamıyor. Çinli marka, bu ciddi boşluğu doldurmak için HMS (Huawei Mobil Servisleri) platformu ve AppGallery uygulama marketiyle kısmen çözüm buldu.

Huawei yaptığı ciddi yatırımlarla kendi mobil ekosistemini oluşturmaya çalışırken, bugün ortaya çıkan gelişme ise kafaları karıştırdı. Google’ın Android ve Google Play servislerinden sorumlu başkan yardımcısı Samir Samat, şirketler arasındaki ticaretin sürmesi için geçici lisans başvurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bu kararda iki marka arasında bulunan güçlü ilişki ve Microsoft’un geçici lisans almayı başarmasının önemli rol aldığı ifade ediliyor.

Android kullanıcıları için büyük sürpriz olan başvurunun ne zaman sonuçlanacağı ise henüz belli değil. Analistler, Huawei’nin akıllı telefon pazarındaki güçlü konumunun devam ettiğini ve başvurunun bu yüzden olumlu sonuçlanabileceğini belirtiyor. Öte yandan Huawei tüketici grubu CEO’su Richard Yu, HMS platformunun gelişimine rağmen Mate 30 serisinin Google servislerini hemen kullanabileceğini belirtmişti. Bu da olası bir olumlu gelişme halinde Huawei markalı yeni cihazlarda iki platformun da sunulabileceğini gösteriyor.