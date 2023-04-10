Teknoloji ve internet devi Google’ın Mayıs ayında Google I/O’da Pixel 6a’nın halefi olan Google Pixel 7a modelini tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yakın zamanda ortaya çıkan söylenti, telefon için Carbon, Cotton ve Arctic Blue renklerini göstermişti. Şimdi ise sızıntıları ile bilinen @OnLeaks sayesinde telefonların görselleri üçünde de ortaya çıktı.

Selefine benzer bir tasarıma sahip olan telefon, 6.1 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana, metal çerçeveye ve cam arka yüze sahip olacağı söyleniyor. Arkadaki kamera şeridinin, önceki modellerdeki parlak kaplamanın aksine metal bir koruyucu katmana ve mat bir kaplamaya sahip olacağı da belirtiliyor.

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İşlemci tarafımda Titan M2 güvenlik çipli Google Tensor G2 yonga setinden beslenecek olan telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile gelecek. Kamera tarafında telefonda Sony IMX787 sensörlü 64MP arka kamera, Sony IMX712 sensörlü 12MP Ultra geniş kamera ve Sony IMX355 sensörlü, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera yer alacak.

Google Pixel 7a özellikleri

6.1 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran

Titan M2 güvenlik çipi

Google Tensor G2 işlemci

8 GB LPDDR5 RAM

128 GB UFS 3.1 depolama

Android 13

Sony IMX787 sensörlü 64MP arka kamera, Sony IMX712 sensörlü 12MP Ultra geniş kamera

Sony IMX355 sensörlü, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera

Ekran içi parmak izi tarayıcı

USB Type-C ses, Stereo hoparlörler

Toza ve Suya Dayanıklı (IP67)

5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS, USB Tip C, NFC

Hızlı şarj kablosuz şarj özellikli 4.410 mAh pil