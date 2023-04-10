Teknoloji ve internet devi Google’ın Mayıs ayında Google I/O’da Pixel 6a’nın halefi olan Google Pixel 7a modelini tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yakın zamanda ortaya çıkan söylenti, telefon için Carbon, Cotton ve Arctic Blue renklerini göstermişti. Şimdi ise sızıntıları ile bilinen @OnLeaks sayesinde telefonların görselleri üçünde de ortaya çıktı.
Selefine benzer bir tasarıma sahip olan telefon, 6.1 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana, metal çerçeveye ve cam arka yüze sahip olacağı söyleniyor. Arkadaki kamera şeridinin, önceki modellerdeki parlak kaplamanın aksine metal bir koruyucu katmana ve mat bir kaplamaya sahip olacağı da belirtiliyor.
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İşlemci tarafımda Titan M2 güvenlik çipli Google Tensor G2 yonga setinden beslenecek olan telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile gelecek. Kamera tarafında telefonda Sony IMX787 sensörlü 64MP arka kamera, Sony IMX712 sensörlü 12MP Ultra geniş kamera ve Sony IMX355 sensörlü, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera yer alacak.
Google Pixel 7a özellikleri
- 6.1 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran
- Titan M2 güvenlik çipi
- Google Tensor G2 işlemci
- 8 GB LPDDR5 RAM
- 128 GB UFS 3.1 depolama
- Android 13
- Sony IMX787 sensörlü 64MP arka kamera, Sony IMX712 sensörlü 12MP Ultra geniş kamera
- Sony IMX355 sensörlü, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera
- Ekran içi parmak izi tarayıcı
- USB Type-C ses, Stereo hoparlörler
- Toza ve Suya Dayanıklı (IP67)
- 5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS, USB Tip C, NFC
- Hızlı şarj kablosuz şarj özellikli 4.410 mAh pil