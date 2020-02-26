LG V60 ThinQ 5G özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!

LG, V serisi telefonlarının altıncısı olan LG V60 ThinQ‘yu özellikleriyle birlikte ortaya çıkardı. Çift ekranlı olan telefon gözleri üzerine çekti. Qualcomm’un 5G özellikli ve 6 GHz değerinde çalışan X55 modeminin yanında en yeni Snapdragon 865 yonga seti ile birlikte geliyor.

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LG V60 ThinQ 5G hangi özelliklerde olacak?

Bahsettiğimiz üzere Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek telefonda 64 MP değerinde bir ana kamera bulunacak. Pil olarak ise 5000 mAh değerinde büyük bir pil ile geliyor olacak. Cihaz yenilenmiş bir çift ekran tasarımı ile gelecek ve bu da yeni bir çift kamera kurulumu sunuyor. LG V60 ThinQ, 20,5:9 en boy oranına sahip büyük bir 6,8 inç FHD+ OLED bir panel ile gelecek. Tasarımsal anlamda LG V50S‘e benzer olarak gelen su damlası çentiği ve 10 MP değerinde bir selfie kamerası cihazda mevcut olacak. Ekran ayrıca dahili bir parmak izi okuyucusuna ve Gorilla Glass 5 korumasına sahip.

Arkada bir ToF kamera sensörü ve bir çift kamera görüyoruz. OIS ile birlikte gelen f/1.7 diyafram açıklığına sahip 64 MP ana kamera ve 117 derecelik görüş alanına sahip 13 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ayrıca cihaz manuel modda HDR 10+ desteği sunuyor.

Cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca eğer isterseniz microSD kart ile birlikte depolama alanını genişletebilirsiniz. LG V60 ThinQ 5G, IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikası ile birlikte MIL-STD 810G uyumlu bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Android 10 ile birlikte LG UX 9.0 arayüzünde çalışan cihazın sol üst tarafında özel bir Google Asistan tuşu bulunuyor. Köklerine sadık kalan LG, 32 Bit Quad DAC, stereo hoparlör ve 4 mikrofon kurulumu ile geliyor.

Pil kapasitesi 5000 mAh olan cihaz, hızlı şarj 4+ ve kablosuz şarjı destekliyor. V60 ayrıca en son çıkan Wi-Fi 6 bağlantı standartını sağlıyor. Cihazı özel kılan bir başka nokta olan çift ekran aksesuarı ise güncellenmiş halde cihazda bulunuyor. LG V60 ThinQ mavi ve beyaz renkler ile satışa sunulacak olup fiyatlandırması ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.