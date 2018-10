Google Home Hub yeteri kadar güvenli olmayabilir!

Google’ın ürettiği ve birçok ev cihazları ile bağlantılı olan Google Home Hub’ın bir geliştirici tarafından tekrardan başlatılma görüntüsü yayınlandı.

İlginizi çekebilir: OnePlus 6T için kaynak kodlar yayınlandı!

Geliştirici Jerry Gamblin tarafından yapılan yeniden başlatılma görüntüsünde, Google Home Hub sunucusuna gönderilen bir komut ile yeniden başlatılıyor. Sadece bir cURL metodu ile kimliği doğrulanmamış bir istek gönderen Gamblin, cihazı tekrardan başlatmayı başarıyor. Ayrıca Gamblin Hub’ın bunun gibi birçok API açığı olduğunu da belirtiyor.

I am not an IOT security expert, but I am pretty sure an unauthenticated curl statement should not be able to reboot the @madebygoogle home hub. pic.twitter.com/gCWFm5Ofyb

— Jerry Gamblin (@JGamblin) 27 Ekim 2018