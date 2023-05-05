Google, yalnızca geçiş anahtarıyla giriş yapılan Google hesaplarını etkinleştirerek parolasız geleceğimize doğru büyük bir adım atıyor. “Şifrenin sonunun başlangıcı” başlıklı blog yazısında Google, artık bir Google hesabını parola yerine bir geçiş anahtarıyla kullanmanın mümkün olduğunu söylüyor. Şifre unutmaya son!

Şifresiz Giriş Dönemiyle Hesap Güvenliğinde Yeni Bir Sayfa Açılıyor!

Google, yayınladığı blog yazısında “Tüm büyük platformlardaki Google Hesaplarında geçiş anahtarları için destek sunmaya başladık. Şifreler, 2 Adımlı Doğrulama gibi seçenekler ile birlikte kullanıcıların oturum açmak için kullanabileceği ek bir seçenek olacak.” ifadelerini kullanmış.

Daha önce, iki faktörlü kimlik doğrulamanın bir parçası olarak bir Google hesabıyla bir geçiş anahtarı kullanabiliyordunuz. Ancak bu her zaman bir parolaya ek olarak kullanılıyordu. Artık bir Google hesabını parola yerine direkt olarak bir geçiş anahtarıyla kullanmak mümkün.

Yeni kimlik doğrulama yöntemi bazı okurlarımıza yabancı gelebilir. Geçiş anahtarı, uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmanın yeni bir yolu ve bir gün parolanın yerini alabilir. Parola girişi insanlar için basit bir metin kutusu olarak başladı ve daha yüksek güvenlik arzusu ortaya çıktıkça bu metin kutularına yavaş yavaş otomasyon ve karmaşıklık eklendi.

Eskiden bir parola alanına hatırladığınız bir kelimeyi yazarken, bugün bir parola kullanmanın doğru yolu, bir parola yöneticisinin parola kutusuna rastgele bir karakter dizisi yapıştırmasını sağlamaktır. Çok azımız şifrelerimizi fiziksel olarak yazdığımız için, parola anahtarları Bitwarden, LastPass gibi parola saklama uygulamalarını tarihe gömebilir.

Geçiş anahtarları, işletim sisteminizin “WebAuthn” standardı olan genel-özel anahtar çiftlerini doğrudan bir web sitesi ile değiştirmesini sağlıyor ve bu şekilde kimliğiniz doğrulanıyor. Google cephesi bunun bir telefonda nasıl çalışacağına dair bir gösterim de yapmış durumda. Buna göre, ilk olarak her zamanki gibi Google kullanıcı adınızı soruyor, ardından şifre yerine parmak izi istiyor, bu da geçiş anahtarı sisteminin kilidini açıyor ve giriş yapıyorsunuz.

Google’ın şifresiz desteği şu anda tüketici cihazlarına yönelikken, iş amaçlı Google Workspace hesapları ilerleyen dönemlerde son kullanıcılar için geçiş anahtarlarını etkinleştirme seçeneğine sahip olacak.

Google’ın bu özelliği kullanıma sunmasıyla beraber şifreler ve şifre yöneticileri tamamen hayatımızdan çıkabilir. Ancak yine de bunun için daha süre var. Zira geçiş anahtarı yerine kullandığınız tek bir cihazınız varsa bu cihazın bozulması ya da çalınması büyük bir sorun haline gelebilir. Bu ve benzeri sorunları çözmek için biraz daha zamana ihtiyaç var gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce şifresiz giriş dönemine geçmeli miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!