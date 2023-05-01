Apple’ın ilk “Hızlı Güvenlik Yanıtı” güncellemesi olan iOS 16.4.1 (a) güncellemesi yayınlandı. Cihazların mevcut işletim sistemini tamamen değiştirmeden ciddi güvenlik açıklarını hızlıca düzeltmek için tasarlanmış bir özellik olan “Hızlı Güvenlik Yanıtı” güncellemeleri cihazların güvenliğini artırmak ve saldırılara karşı daha dirençli hale getirmek için önemli güvenlik düzeltmeleri içeriyor. Bu güncellemenin tüm iOS 16 kullanıcıları tarafından yüklenmesi öneriliyor. Bu güncellemeyi sakın atlamayın!

Atlanmaması Gereken Güncelleme Geldi!

Apple 85 MB boyutundaki bu güncellemede hangi güvenlik açıklarını düzelttiğine dair ayrıntılı bir bilgi vermeden, “Bu Hızlı Güvenlik Yanıtı, önemli güvenlik düzeltmeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir.” notuyla güncellemeyi tüm dünya ile beraber ülkemizde de yayınlamış durumda.

Apple, resmi destek sayfasında Hızlı Güvenlik Yanıtı güncellemeleri hakkında, “Hızlı Güvenlik Yanıtları; iPhone, iPad ve Mac aygıtlara yönelik yeni bir yazılım sürümü türüdür. Safari web tarayıcısında, WebKit çerçeve yığınında veya diğer kritik sistem kitaplıklarında yapılan iyileştirmeler gibi önemli güvenlik iyileştirmeleri sunarlar. Ayrıca, yararlanılmış veya mevcut olduğu bildirilmiş olabilecek sorunlar gibi bazı güvenlik sorunları ile ilgili daha hızlı önlem almak için de kullanılabilirler.” ifadelerini kullanmış.

Bu güncellemeyi yüklemek için iPhone’unuzda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmına giderek güncelleme kontrolü yapmanız gerekiyor. Eğer bir güncelleme göremiyorsanız, cihazınız bu yazılımı otomatik olarak yüklemiş olabilir. Otomatik güncellemenin açık olup olmadığını kontrol etmek için iPhone’unuzda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Otomatik Güncellemeler’e gidin, ardından “Güvenlik Yanıtları ve Sistem Dosyaları“nın açık olduğundan emin olun.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu güncellemede neleri düzeltti? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!