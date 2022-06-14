Google Haritalar, bir yolculuğun cüzdanınıza ne kadar yansıyacağını yakında size bildirecek özelliğini duyurdu.

Google, Android ve iOS‘ta Haritalar için yeni bir güncelleme yayınlıyor. Bir seyahat planlayarak, gişelerden geçerseniz ne kadar ödemeniz gerektiğini görebilirsiniz. Her şey yerel yetkililerle işbirliği içinde gerçek zamanlı olarak ayarlanacak.

Google Haritalar, bir seyahatin ne kadara mal olacağını bildirecek

Böylece her planlama ile ne kadar harcamanız gerekeceği konusunda kesin bir fikre sahip olabileceksiniz. Yine de dikkat edilmesi gerekir, bu bir tahmindir, çünkü Google olası indirimleri hesaba katmaz. Android Police‘in açıklığa kavuşturduğu gibi, seyahatiniz için toplam bir maliyetiniz olduğunu ve her istasyonun ayrı maliyetini göremediğinizi de bilmelisiniz.

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Tabii ki, otoyolu kullanmak istemiyorsanız, Google’dan alternatif rotaları kullanmasını istemek her zaman mümkün olacaktır. Yolculuk kesinlikle daha uzun ama daha ucuz olacak. En hızlı veya en yeşil rotalar gibi diğer seçenekler görüntülenmeye devam edecektir. Özellik şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Hindistan ve Endonezya’yı ilgilendiriyor. Google, diğer ülkelere de yakında hizmet verileceğini vaat ediyor, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Google Haritalar küçük adımlarla gelişmeye devam ediyor. Son zamanlarda, hava kalitesi endeksi tanıtıldı. Rotaların yanı sıra yazılım, navigasyonu daha da keyifli ve eğlenceli hale getirmek için yakında çok daha ayrıntılı 3D görünümler içerecek. Yenilik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.