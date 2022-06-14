Amerika Birleşik Devletleri’ndeki San Francisco İlçe Yüksek Mahkemesi’ne göre Google, diğer eyalet yasalarını ihlal etmenin yanı sıra kadınlara daha düşük ücretler ödeyerek Kaliforniya Eşit Ücret Yasası’nı ihlal etti. Sonuç olarak şirket, 118 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Dava, 2013’ten beri Google için çalışan yaklaşık 15.500 kadını kapsıyor ve şirketin benzer rollerdeki kadınlara daha az ve erkeklere daha fazla ödeme yaptığını iddia ediyor.

Ayrıca bkz: iPhone 14 Selfie Sensörü İle İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Anlaşma, ana davacılardan birine 75.000 dolar ve diğer üç kişiye 50.000 dolar ödeyecek, ancak 118 milyon dolarlık miktarın avukatlık ücretleri ve diğer indirimler kaldırıldıktan sonra 86 milyon dolara düşmesi bekleniyor.

Davaya göre şirket, benzer pozisyonlardaki erkeklere yaklaşık 16.000 dolar daha fazla ödeme yaptı. Böylece Google, cinsiyet ayrımcılığına maruz kalan her çalışana ortalama 5.500 dolar ödeyecek.

İçindekiler Google hatayı kabul ediyor

Google hatayı kabul ediyor

Davayı başlatan hukuk firması, “Parasal rahatlamaya ek olarak, anlaşma, bağımsız bir üçüncü taraf uzmanın Google’ın işe alım seviyelendirme uygulamalarını incelemesini ve bağımsız bir emek ekonomisti için Google’ın ücret eşitliği çalışmalarını incelemesini sağlıyor” dedi.

Google, Ars Technica’ya yaptığı açıklamada, politikalarının adaletine inandığını ve bu nedenle anlaşmayı kabul ederek sorunun çözülmesini kabul ettiğini söyledi. Şirket, tüm çalışanlara adil ve eşit bir şekilde ödeme yapmayı, işe almayı ve seviyelendirmeyi taahhüt ettiğini söylüyor.

Google, Ars Technica’ya verdiği demeçte, “Kadınlar ve erkekler arasında da dahil olmak üzere önerilen maaşlarda farklılıklar bulursak, yeni maaş yürürlüğe girmeden önce bunları kaldırmak için yukarı doğru ayarlamalar yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Yalnızca 2020’de, neredeyse tüm demografik kategorilerde 2.352 çalışanda toplam 4,4 milyon ABD doları tutarında ayarlamalar yaptık” dedi.