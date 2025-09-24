Teknoloji devi MediaTek, amiral gemisi işlemcilerinin hemen ardından orta segmenti hedef alan yepyeni bir yonga setiyle sahneye çıktı. Piyasaya sürülen MediaTek Dimensity 7360, ismindeki yeniliğe rağmen aslında firmanın daha önceki başarılı formüllerinden izler taşıyor. Bu işlemci, özellikle fiyat-performans odaklı akıllı telefonlar için güçlü bir alternatif sunarak rekabeti artıracak gibi görünüyor.

İçindekiler MediaTek Dimensity 7360 Donanım ve Yetenekleri

MediaTek Dimensity 7360 Donanım ve Yetenekleri

Gücünü tanıdık bir mimariden alan MediaTek Dimensity 7360, toplam sekiz çekirdekli bir yapıya sahip. Bu yapının içerisinde 2,5 GHz frekans hızına ulaşabilen dört adet yüksek performanslı Arm Cortex-A78 çekirdeği ve dört adet de verimlilik odaklı Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor.

MediaTek, bu bilinen donanımı gelişmiş yazılım optimizasyonlarıyla birleştirerek fark yaratmayı amaçlıyor. Özellikle oyun performansı, bu yeni yonga setinin en iddialı olduğu alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Oyun tutkunları için geliştirilen Adaptive Gaming Technology 3.0 desteği, MediaTek Dimensity 7360 işlemcisinin en dikkat çekici özelliklerinden. Bu teknoloji, cihazın pil tüketimini optimize ederken aynı zamanda görsel kalite ile performans arasında mükemmel bir denge kurarak akıcı kare hızları (FPS) vadediyor.

Şirketin iddialarına göre bu çip, rakip platformlara kıyasla yüzde 20’ye varan oranda daha iyi kare hızı ve verimlilik sunma potansiyeline sahip. Bu da orta segment bir cihazda dahi akıcı bir oyun deneyimi anlamına geliyor.

Kamera yetenekleri tarafında ise MediaTek Dimensity 7360, Imagiq 950 ISP (Görüntü Sinyal İşlemcisi) ile donatılmış durumda. Bu güçlü ISP, 200 Megapiksel çözünürlüğe kadar olan kameraları destekleyerek mobil fotoğrafçılıkta çıtayı yükseltiyor.

Gerçek zamanlı HDR video kaydı, hareket telafili gürültü azaltma ve çok daha hızlı canlı odaklama gibi özellikler sunan yonga seti, rakiplerine kıyasla yüzde 50 daha geniş dinamik aralık sunan HDR videolar çekebiliyor.

Ekran deneyimini zenginleştirmek için MiraVision 955 teknolojisini barındıran MediaTek Dimensity 7360, WFHD+ çözünürlükte ve 10 bit renk desteğine sahip panellerde gelişmiş görüntü işleme kabiliyeti sunuyor. Bağlantı seçenekleri ise günümüz standartlarının tamamını karşılıyor.

3CC taşıyıcı birleştirme özelliğine sahip en güncel 5G teknolojisi, VoNR, WiFi 6E ve Bluetooth LE Audio gibi modern teknolojiler bu işlemcide yer alıyor. Ayrıca, Bluetooth bağlantılarını hızlandıran Lightning Connect özelliği de dikkat çekiyor.

Yapay zeka işlemleri için özel olarak geliştirilen NPU 655 birimi, özellikle kamera ve görsel tabanlı görevlerde verimliliği artırmak için karma hassasiyetli veri türlerini destekliyor.

MediaTek Dimensity 7360, yeni nesil akıllı telefonların hız ihtiyacını karşılamak üzere LPDDR4x ve LPDDR5 RAM desteğinin yanı sıra yüksek hızlı veri aktarımı sağlayan UFS 3.1 depolama birimlerini de destekliyor.

İlginizi Çekebilir: MediaTek Dimensity 9500 tanıtıldı! İşte özellikleri!

Siz MediaTek Dimensity 7360 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.