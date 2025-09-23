Intel Monsters Reloaded 2025 başlıyor!

Monster Bilgisayar ve Intel iş birliğiyle düzenlenen 6. Intel Monsters Reloaded espor turnuvası için heyecan yeniden başlıyor. Bu senenin ana sponsorları arasında yenilikçi bellek ve depolama çözümlerinde lider konumunda Micron Technology’nin Crucial markası da bulunuyor. Türkiye, Almanya (DACH), Birleşik Krallık ve Avrupa genelinden oyuncuları bir araya getirecek uluslararası turnuva, bu yıl da VALORANT ve Counter-Strike 2 (CS2) mücadeleleriyle oyun dünyasının nabzını tutacak. Başvurular, monsternotebook.com.tr üzerinden yapılabiliyor.

Bu yıl Intel Monsters Reloaded 2025 kapsamında oyuncuları toplam 50 bin dolar değerinde dev bir ödül havuzu bekliyor. VALORANT turnuvası için ayrılan 40 bin dolarlık ödül, rekabetin seviyesini bir üst noktaya taşırken; Counter-Strike 2 tarafında ise 10 bin dolarlık ödül havuzu en iyi takımların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Turnuva boyunca katılımcılar, yalnızca zafer için değil, aynı zamanda bu ödülleri kazanmak ve adlarını e-spor dünyasında kalıcı olarak yazdırmak için mücadele edecek.

E-sporun dev takımları sahneye çıkıyor

VALORANT heyecanı, 2 Ekim 2025 tarihinde başlayacak “Türkiye Açık Elemeleri” ile sahne alıyor. Turnuva yapısı, dört Türkiye açık elemesi ve iki EMEA açık elemesi olmak üzere toplam altı aşamalı karşılaşmalarla şekillenecek. Bu zorlu elemelerden başarıyla çıkan takımlar, Türkiye ve Avrupa liglerinden takımların davetli olarak yer aldığı kapalı elemelerde yarışacak.Bu karşılaşmaların ardından başarılı olan takımlar bir sonraki aşama olan ana etkinlik aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. VALORANT ana etkinliğinin playoff karşılaşmaları ve EMEA ana etkinliği büyük finalleri canlı yayınlarla tüm dünyaya ulaştırılacak. Bu yılın en dikkat çekici yeniliği ise Avrupa’nın önde gelen bazı takımlarının yarı final aşamasına özel davetle katılacak olması. Büyük finale uzanan bu heyecan dolu yolculuk, 22–23 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul’daki ESA Espor Arena’da gerçekleşecek olan fiziksel yarı finaller ve final karşılaşmalarıyla zirveye taşınacak. Tüm bu mücadeleler Twitch ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak, toplam 40 bin dolarlık ödül havuzu ise bu rekabeti daha da anlamlı kılacak.

Kıran kırana dev mücadeleler online olarak yayınlanacak

Counter-Strike 2 turnuvası tamamen online formatta gerçekleşecek ve Türkiye, Birleşik Krallık ile Almanya & DACH bölgelerinde düzenlenecek üç ayrı açık elemeyle başlayacak. Birleşik Krallık ve DACH elemelerinden çıkan 4 takım Ana Etkinlik aşamasına yükselirken, Türkiye Elemesinden çıkan 4 takım, 4 davetli e-spor takımı ile beraber Kapalı Eleme aşamasında mücadele edecek. Türkiye Kapalı Elemesi’nden başarıyla yükselen 4 takım ile UK ve DACH bölgesel elemelerinden yükselen 4 takım, 8 takımlı Ana Etkinlik Aşamasında mücadele edecek. Büyük final ise yine online ortamda gerçekleşecek ve tüm heyecan, canlı yayınlarla dünya genelindeki izleyicilere birlikte takip edilecek. 10 bin dolarlık ödül havuzu ise CS2 takımlarının kıyasıya rekabetine ayrı bir anlam katacak.

Bugüne kadar 165.000 dolar ödül dağıtıldı

Intel Monsters Reloaded turnuvaları bugüne kadar toplamda 165.000 dolar değerinde ödül dağıtarak e-spor dünyasında önemli bir yere sahip oldu. 2024 yılında ESA Espor Arena’da düzenlenen büyük final, binlerce oyunseveri bir araya getirirken, 2025 turnuvası daha da genişleyen yapısıyla rekabetin çıtasını yükseltiyor. Ayrıca, Intel Monsters Reloaded 2025 süresince monsternotebook.com.tr adresinde turnuvaya özel kampanyalar ve indirimler oyunseverleri bekliyor olacak; Intel’in en güncel nesil işlemcileriyle donatılmış Monster Notebook cihazlar ve aksesuarlar, e-spor tutkunlarına ayrıcalıklı fırsatlar sunacak.

E-spor arenasında yerini al!

Intel Monsters Reloaded 2025, bu yıl da profesyonel ve amatör oyuncuların aynı sahnede buluştuğu, rekabetin en üst düzeyde yaşandığı bir turnuva olacak. VALORANT ve CS2’nin en iyi takımlarıyla dolu bu macerayı kaçırma!

Monster Hakkında

Yüksek performanslı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, çevre birimi ürünleri alanında faaliyet gösteren Monster, ömür boyu ücretsiz bakım ve oynayamadığın oyun olursa koşulsuz iade hizmetleriyle müşteri mutluluğunu ön planda tutup, sektörde fark yaratıyor ve oyunseverler tarafından tercih ediliyor. Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam eden şirket, yurt dışı operasyonlarını İngiltere, ABD, Tayvan ve Dubai ofisi ile Lefkoşa ve Berlin mağazaları üzerinden yürütüyor.