Google güvenlik için Apple benzeri bir Anti-İzleme sistemi geliştiriyor

Ülkemizin önde gelen dijital yayın platformu BluTV, verdiği haber ile kullanıcılarını sevindirdi. Bundan böyle yerli platform, S Sport kanallarında yayınlanan birçok özel programı kendi izleyicisi ile de paylaşacak.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Xiaomi yerli üretim yapmaya başlıyor

reklam

Türkiye’nin en büyük online video izleme platformu olan BluTV içerik arşivini geliştirmeye devam ediyor.

Platform, özgün içeriklerinin yanı sıra bazı televizyon kanallarını da bünyesinde barındırıyor. Bu bağlamda kullanıcılar bugüne kadar; Kanal D, FOX TV gibi önde gelen televizyon kanallarının canlı yayınlarına, Blu TV üzerinden ulaşabiliyorlardı.

En son Discovery ile yaptığı ortaklığı duyuran BluTV, bu defa sporseverlere yönelik bir adım attı. Bundan böyle S Sport ve S Sport2 kanalları BluTV’de yer alacak.

BluTV kurucusu ve Genel Müdürü Aydın Doğan Yalçındağ, konuyla ilgili açıklama açıklama yaptı. Yalçındağ; “Sizlerle güzel bir haber paylaşmak isteriz. Bundan böyle; Premier Lig, Bundesliga, Formula 1, NBA, Moto GP ve daha birçok sevilen spor içeriği S Sport ve S Sport 2 kanalları ile beraber BluTV’de” dedi.

Premier Lig, Bundesliga, Formula 1, NBA, Moto GP ve daha birçok sevilen spor içeriği S Spor ve S Spor 2 kanalları ile beraber BluTV’de — A. Dogan Yalcindag (@adyalcin1) February 5, 2021

Saran Holding çatısı altında faaliyet gösteren S Sport ve S Sport2 kanalları bugün akşam saatlerinde BluTV’nin canlı izle bölümüne eklendi.

Sonuç olarak Premier League ve Bundesliga gibi dünyanın en iyi futbol liglerinden bazılarının yanı sıra; NBA, Formula 1, Moto GP ve WWE gibi spor dallarını da lisanslı olarak yayımlayan kanallar, artık BluTV kullanıcıları tarafından da izlenebilecek. Böylelikle BluTV abonesi olan bir kullanıcı; hem S Sport hem de S Sport 2 isimli kanala ek bir bedel ödemeden ulaşabilecek.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!