Netflix, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ni 28 Şubat 2021 tarihinde içerik kütüphanesinden kaldıracağını duyurdu. Platformda 1 sezon/96 bölüm olarak var olan Behzat Ç., yayın haklarının bitmesi nedeniyle Netflix’ten izlenemeyecek.

İlgili haber: Friends aşıkları toplanın: Dizi, 10 sezonuyla birden BluTV’de!

reklam

Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu gibi isimlerin başrolünü paylaştığı polisiyesi dizisi Behzat Ç. şimdiye kadar ilk sezonuyla Netflix kütüphanesinde bulunmaktaydı. Toplam 96 bölümüyle Netflix’te var olan dizi, sansürlü olması nedeniyle de büyük tepki toplamıştı. Netflix, Behzat Ç. dizisini 28 Şubat 2021 tarihinden itibaren içerik kütüphanesinden kaldıracağını duyurdu.

Netflix’in Android, iOS ve masaüstü sürümlerinde Behzat Ç.’nin sayfasında gösterilen bilgilendirme mesajında, “Bu içeriği Netflix’te izlemek için son gün: 28 Şubat” ifadesi yer alıyor. Ancak, dizinin kaldırılmasını istemeyen kullanıcılarsa sosyal medyadan Netflix Türkiye’ye atıf yaparak serzenişte bulunuyorlar.

Kullanıcılar, Behzat Ç. dizisinin Netflix’ten kaldırılmasını istemiyor

Özellikle Twitter kullanıcıları, yaptıkları sitem dolu paylaşımlarda Behzat Ç. dizisinin Netflix kütüphanesinden kaldırılmasını istemediklerini belirtiyorlar. Hattâ dizinin kaldırılacağı tarih 28 Şubat’tan itibaren üyeliğini iptal edeceğini; zaten sırf Behzat Ç. için Netflix’e üye olduğunu ifade edenler bile var.

Behzat Ç.’yi kaldıracağını duyuran Netflix’e gelen bazı tepkiler:

Lan ne demek Behzat Ç. Netflix'in listesinden kalkıyor amirime büyük ayıp…. — Raikonnen Ama Sarhoş Olanından (@drunkrai) January 30, 2021

28şubatta tek giden behzat ç olmaz, beni de kaybedersin Netflix — bilgesan (@bilgehandee) January 30, 2021

Yaklaşık 1 yıldır trendler listesinden düşmeyen bir diziyi, netflix, neden kaldırma ihtiyacı duydu? Gerçekten ilginç.. @netflixturkiye pic.twitter.com/IbWiLOOgqV — No Context Behzat Ç. (@nocontextamirim) January 30, 2021

Netflix’i Behzat Ç. izlemek için kullanıyorum sadece — Muamer Karaşın (@1delikanlii) January 29, 2021

behzat c 28 subatta netflixden kaldiriliyormus netflix uyeligimiz de 28 subatta biter o zaman — ay (@selmademrell) January 31, 2021

Netflix, Behzat Ç.’yi neden kaldırıyor?

Behzat Ç. dizisi Netflix’in kendi yapımı olmadığı için, platformda bulunabilmesi dizinin yapımcısıyla Netflix arasındaki lisans anlaşmasına bağlı. Yani Netflix, Behzat Ç.’nin veya bunun gibi yayın haklarını satın aldığı herhangi bir içeriğin lisansını yenileyemezse, bu durumda o içeriği mecburen kaldırmak zorunda kalıyor.

Bu konuyla alâkalı olarak Netflix’in yardım sayfasında şu bilgiler yer alıyor:

İzlemek istediğiniz içerikleri devam ettirmeye çalışsak da bazen lisans anlaşmaları nedeniyle bazı içerikler Netflix’te yayından kalkar.

Bir dizi veya filmin lisans süresi bittiğinde aşağıdakileri göz önünde bulundururuz:

İçeriğe ait haklar hâlâ mevcut mu?

İçerik ne kadar popüler ve maliyeti nedir?

Mevsimsel ve bölgesel faktörler

Behzat Ç. dizisinin 1 yıldır Netflix’in Top10 listesinden düşmediğine bakılırsa, dizinin popülerliği oldukça yüksek. Yani büyük ihtimalle Netflix, en azından kendi adına dizinin lisansını yenilemek için uğraşacaktır; fakat karşısındaki muhataplarıyla anlaşamadığı müddetçe Netflix’in de elinden gelen pek bir şey yok.