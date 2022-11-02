9to5Google‘nın haberine göre Google, Google Street View uygulamasını 21 Mart 2023 tarihinde durdurma kararı verdi. Platform üzerinden kendi 360° görüntülerini paylaşmak isteyen kullanıcıların, bu tarihten itibaren bunu bir web portalı üzerinden yapmaları gerekecek.

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9to5Google editörleri, uygulamanın 2.0.0.484371618 numaralı sürümünde durdurmaya ilişkin referansları keşfetti. Bu aynı zamanda Fotoğraf Yolları işlevinin de ortadan kalkacağını belirtmektedir. Photo Paths, kullanıcıların bir ortamın bir dizi fotoğrafını çekmesine olanak tanıyor ve bu fotoğraflar daha sonra Google yazılımı tarafından birbirine yapıştırılarak Google Street View platformuna sanal bir ortam olarak yükleniyor ve bu ortamda gezilebiliyor.

Kullanıcıların 360° fotoğraf yüklemesine olanak tanıyan Photo Sphere özelliği ortadan kalkmayacak, ancak 21 Mart 2023’ten itibaren yalnızca Google Haritalar üzerinden kullanılabilecek. Kullanıcıların 360° videoları yayınlamak için bu tarihten itibaren Street View Studio web portalına girerek bu görüntüleri yüklemeleri gerekecek. Bildirimler henüz kullanıcılar tarafından görülemiyor ve Google’ın haberleri resmi olarak ne zaman duyuracağı henüz belli değil.

Google Street View nedir, nasıl kullanılıyor?

Google’ın gelişmiş özelliklerinden biri olan Google Street View ile istediğiniz sokağı, şehri hatta ülkeyi görme imkanı sağlıyor. İlk defa gidilecek bir yer olduğu zaman çevreyi tanıma açısından vatandaşlar, Google Street View kullanabiliyor. Google Street View!in ilk yayınlanma tarihi 2007 olmuştur.