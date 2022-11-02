Daha önce bildirildiği üzere, Google Hangouts bugün resmi olarak kapatılıyor. Hangouts Web bu yazının yazıldığı sırada kullanılabilir durumda olsa da, bugün ilerleyen saatlerde devre dışı bırakılacak ve yerini web’de Google Chat alacak.

Google, Hangouts’u nihai kapanışına 2020 yılında, platformu Google Voice özelliklerinden, Fi desteğinden ve daha fazlasından arındırarak götürmeye başladı. Şirket daha sonra Haziran ayında ek bir duyuru yaptı ve ardından Eylül ayında platformlar arasında veri aktarımı ve diğer güncellemelerin ayrıntılarını paylaşan son bir feragatname yayınladı.

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Google, Hangouts web uygulamasını 1 Kasım 2022’den itibaren kapatacağını belirtti. Şirkete göre bunun amacı Google Workspace genelinde daha iyi ve entegre bir mesajlaşma deneyimi sağlamak. Hangouts uygulaması, tarayıcı uzantıları ve diğer bağlantılar Google Chat’e yönlendirileceği için Google Chat artık varsayılan uygulama olacak.

Hangouts devre dışı bırakılacak olsa da, kullanıcılar Google Takeout aracılığıyla 1 Ocak 2023’e kadar tüm veri geçmişlerini Google Chat’e aktarabilecekler.