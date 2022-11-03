Google, müşterilerin tatil alışverişi sezonu için planlanan paket teslimatını doğrudan gelen kutularından takip etmelerine olanak tanıyan bir Gmail güncellemesini duyurdu. İşlev, takip numarası olan e-postaları arıyor, siparişin ne zaman ulaşacağını anlamak için bu bilgileri kullanıyor ve ardından gelen kutunuzdaki e-postayı işaretliyor.

Paketlerinizi Gmail ile takip edin

Bir e-posta veya sipariş bir takip numarası taşıyorsa, Gmail bunu doğrudan gelen kutusu görünümünde, konu satırının hemen altında görüntülenecek. Bu, bir simgeyle temsil edilen ve yeşil renkte görünen “etiket oluşturuldu”, “yarın geliyor” ve “bugün teslim edildi” gibi güncellemelere ek olarak öngörülen varış tarihini de içerecek.

E-postayı her açtığınızda, bir resim önizlemesi, ürün adı ve kargo ayrıntılarını içeren bir özet kartı görünecek. Ayrıca “Paketi Takip Et” ve “Sipariş Bilgileri” için doğrudan bağlantılar içeren bir sipariş ilerleme zaman çizelgesi de içerecektir. E-postalar arasında geçiş yapabilmek ve kartınızın tutarlı bir şekilde göründüğünü görmek oldukça kullanışlı olacaktır.

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Kullanıcılar paket takip bilgileri için doğrudan gelen kutularından veya Gmail ayarlarından kaydolabilirler. Gmail daha sonra takip numaralarınızı kullanarak sipariş durumlarını arayacak ve bunları gelen kutunuzda görüntüleyecektir. Gmail ayarlarınıza giderek istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

Kullanılabilirlik

Bu güncelleme önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak. Gmail, ürün takibi ve teslimat bilgilerinizin basit ve yararlı bir görünümünü doğrudan gelen kutusunda gösterecek.