Fuchsia OS önümüzdeki yıllarda Android’in yerini alabilir

Android, yaklaşık on yıl boyunca saygıdeğer bir mobil işletim sistemi olarak hizmet verdi ve artık yolun sonuna yaklaşıyor gibi görünüyor. Android isminden (ve Chrome OS) uzaklaşmak marka tanınırlığı göz önüne alındığında şaşırtıcı görünebilir, ancak Fuchsia ile uzun vadede ise mantıklı bir hamle olabilir.

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Google, Fuchsia’yı Android’in yerine hazırlıyor

Google, iki yıldan uzun bir süredir Fuchsia adlı yeni bir işletim sistemi üzerinde sessiz sedasız çalışıyor. Android ve Chrome OS’un yerini hedefleyen bu içsel proje, 100’ün üzerinde çalışanla hızla gelişmeye devam ediyor. Google’ın yeni işletim sistemi, on yıllık Android sisteminde yanlış olan birçok şeye, doğru bir bakış açısı ile bakmalarına yardımcı oluyor.

Fuchsia’nın özellikle sesli etkileşimleri ve güvenlik güncellemelerini daha iyi karşılamak için tasarlandığı bildiriliyor. Google, sistemi aynı zamanda geniş yelpazedeki cihazlara dağıtım için uygun hale getirerek, sade bir görünüm ve hissiyata sahip olmasını istiyor. Şirket böylece yıllar içinde cihaz üreticilerine ve kablosuz taşıyıcılara verdiği bazı kontrolleri yeniden kazanma fırsatı da kazanabilir. Cihaz üreticileri günümüzde güncelleme konusunda eleştiri oklarını üzerine çekmiş durumda ve yeni bir sistem, zaman içinde yeni bir cihaz almayı gerektiriyor. Operatörler de aynı şekilde bu konuda inisiyatife sahip durumda.

Android’in sorunlarını ele almak ve iOS karşısında işletim sisteminin benimsenmesini sağlamak kesinlikle Google’a hitap eden şey. Ve durum şu ki; Mayıs ayı itibarıyla, Android 8 Oreo‘nun kendi ekosisteminde dağılımı yalnızca %5.7 seviyesinde ve iOS cihazların %80’inden fazlası son sürüm olan iOS 11‘i kullanıyor.

Fuchsia’nın bu noktada, bir yan projeden daha fazlası olduğu ve Android’in halefi haline geleceği konuşuluyor. Google, emektar işletim sistemindeki tasarım, dağıtım ve gizlilik konusundaki bazı iç tartışmalarını yok etmeyi ve rekabeti seven tecrübeli yazılımcılarını teşvik etmeyi amaçlayarak basit bir manevradan daha fazlası için çalışıyor. Fuchsia kadrosuyla konuşan anonim bir kaynak “kıdemli mühendisleri elde tutma projesi” olduğunu söyledi.

Google’ın konuyla ilgili resmi duruşu, bu gibi açık kaynaklı denemeleri, inovasyona yapılan bir yatırım olarak görmesi. Ayrıca Fuchsia’nın Google CEO’su Sundar Pichai’nin desteğine sahip olduğu da söyleniyor.

Android’i değiştirmek uzun vadeli bir girişim

Fuchsia’nın ciddi ve kararlı bir adım olduğunu varsaysak bile, Android ve Chrome OS’un yerini kısa sürede almasını bekleyemeyiz. Yeni işletim sistemi ile müşterileri doğru bir şekilde bilgilendirmek ve ani bir değişimden doğacak olan şok ve uyuşmazlık etkilerini azaltmak için yavaş bir geçiş olacaktır.

Android ve Chrome OS, Linux’a dayanıyor ancak Fuchsia, Zircon (eski adıyla Magenta) olarak adlandırılan farklı bir çekirdek kullanıyor. Bu nedenle, günümüz işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda bazı uyumluluk sorunları olabilir. Google Fuchsia’yı önümüzdeki üç yıl içinde, dizüstü bilgisayarlar gibi daha büyük makinelere geçmeden önce Google Home gibi sesli kontrol asistanları üzerinde denemek istiyor. Android için ideal bir geçişin, önümüzdeki beş yılda gerçekleşmesi öngörülüyor.