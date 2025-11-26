POCO F serisinin en üst düzey modeli olan POCO F8 Ultra resmen duyuruldu. Cihaz; güçlü işlemci yapısı, çift çipli performans mimarisi, yüksek kapasiteli bataryası, gelişmiş kamera sistemi ve ses tarafında Bose iş birliğiyle birlikte markanın bugüne kadarki en üst seviye modeli olacak. Bu model ile POCO artık amiral gemisi katilinden, direkt olarak amiral gemisi segmente adım atıyor. İşte POCO F8 Ultra özellikleri ve Türkiye fiyatı.

POCO F8 Ultra özellikleri neler?

POCO F8 Ultra, yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformuyla geliyor. 3 nm üretim sürecindeki çip, 2× Prime çekirdeği 4.6 GHz’e, 6× Performance çekirdeği ise 3.6 GHz’e kadar çıkabilen CPU mimarisiyle yüksek yüklerde sürdürülebilir performans sağlamayı hedefliyor. GPU tarafında ise yeni Adreno mimarisi yer alıyor.

Cihazın en dikkat çeken noktalarından biri, işlemciye ek olarak bağımsız çalışan VisionBoost D8 çipi. Bu çip, 1.5K çözünürlükte 120 FPS oyun işleme, gelişmiş hareket iyileştirme, AI Super Resolution ve Game HDR gibi görevlerde panelle görüntü motoru arasındaki koordinasyonu optimize ediyor. Çift çipli bu yapı, özellikle yüksek FPS oyun senaryolarında stabiliteyi artırıyor.

Termal tarafta ise LiquidCool 3D Dual-channel Dual-layer IceLoop sistemi bulunuyor. Çift akışlı, iki katmanlı bu yapı hem işlemciden hem kamera modülünden gelen ısıyı ayrı devrelerde uzaklaştırarak uzun süreli yük altında kararlılığı koruyor.

Cihazda 6.9 inç büyüklüğünde, 2608×1200 çözünürlüklü HyperRGB AMOLED panel bulunuyor. Alt piksel tam aktif kullanım sayesinde panel, enerji tüketimini optimize ederken keskinlik ve renk doğruluğunu artırıyor.

120Hz değişken yenileme hızı sayesinde cihaz farklı kullanım senaryolarına göre yenileme hızını değiştirebiliyor. 3500 nit tepe parlaklık ve 2000 nit sürekli yüksek parlaklık sayesinde cihaz güneş altında bile okunabilir bir ekrana sahip.

12-bit renk desteği sunan ekran, 480Hz dokunma örnekleme, ve 2560Hz anlık örnekleme sayesinde, oyun oynamayı seven kullanıcıları da hedefliyor. Ekran, POCO Shield Glass ile korunuyor ve uzun kullanımda göz yorgunluğunu azaltmak için tüm gün DC Dimming destekliyor.

POCO F8 Ultra, üç adet 50MP sensörden oluşan gelişmiş bir kamera yapısıyla geliyor:

50MP Light Fusion 950 ana kamera – 1/1.31” sensör, OIS, daha yüksek ışık toplama kapasitesi, çok katmanlı lens kaplaması

– 1/1.31” sensör, OIS, daha yüksek ışık toplama kapasitesi, çok katmanlı lens kaplaması 50MP periskop telefoto – 5× optik, 10× in-sensor zoom, 20× UltraZoom

– 5× optik, 10× in-sensor zoom, 20× UltraZoom 50MP ultra geniş açı

Telefoto kamera, 30 cm’ye kadar makro benzeri yakın çekim yapabiliyor. Ek olarak Motion Capture, Super Moon modu, HDR iyileştirme ve 1440p dinamik video seçenekleri de mevcut. Ön kamera 32MP çözünürlüğe sahip.

Model, F serisinin en büyük bataryası olan 6500 mAh kapasiteye sahip. POCO, bu bataryanın tek şarjla 15 saat üzeri kullanım sağlayabildiğini belirtiyor. Cihaz 100W kablolu HyperCharge ve 50W kablosuz HyperCharge destekliyor. Ayrıca 22.5W ters şarj özelliği de var.

Smart Charging algoritması sıcaklığa, doluluk oranına ve kullanım senaryosuna göre şarj akımını dinamik olarak düzenleyerek termal yükü azaltıyor.

POCO F8 Ultra, 2.1 kanallı üçlü hoparlör sistemine sahip. İki adet 1115F simetrik hoparlöre ek olarak bağımsız 1620 boyutlu bir subwoofer yerleştirilmiş. Bose tarafından ayarlanan “Dynamic” ve “Balanced” modları farklı senaryolara göre optimize edilmiş ses karakteri sunuyor.

Cihazın gövdesi alüminyum alaşımlı çerçeve ve dar çerçeve yapısıyla premium bir profil sunuyor. Denim Blue renk seçeneğinde nano-teknolojik dayanıklı arka kaplama bulunurken Black modeli hafif cam fiber yüzeyle geliyor. Kalınlık modeline göre 7.9–8.3 mm aralığında, ağırlık ise 218–220 gram.

POCO F8 Ultra; Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G SA/NSA, eSIM desteği ve IP68 dayanıklılığıyla geliyor. Yazılım tarafında ise Xiaomi HyperOS 3 üzerinde çalışan HyperIsland, HyperConnect, HyperAI ve Google Gemini destekli AI Agent yapısı bulunuyor.

Teknik Özellikler

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

VisionBoost D8 görüntü çipi

6.9” 120Hz HyperRGB AMOLED

50MP ana + 50MP periskop telefoto + 50MP ultra geniş kamera

6500 mAh batarya, 100W/50W şarj

LPDDR5X RAM, UFS 4.1 depolama

Bose destekli üçlü hoparlör

IP68 dayanıklılık

POCO F8 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar?



Cihaz Türkiye’de amiral gemisi segment için rekabetçi bir fiyatla satışa çıkacak. Aşağıda fiyat listesini bulabilirsiniz:

12 GB RAM/ 256 GB depolama: 59.999 TL

16 GB RAM/ 512 GB depolama: 63.999TL

Fiyatlar alıştığımız POCO çizgisinden biraz daha yukarıda olsa da, bu modelin gerçek bir amiral gemisi olduğunu unutmamak gerekiyor.

POCO F8 Ultra ne zaman satışa çıkacak?

Mi.com’da 26 Kasım – 24 Aralık tarihleri arasında ön siparişler başlayacak, 25 Aralık itibarıyla cihaz satışta olacak. Hepsiburada’da 26 Kasım – 10 Aralık’ta ön sipariş, 11 Aralık – 17 Aralık’ta satışta olacak. Trendyol’da ise 12 – 24 Aralık’ta ön sipariş, 25 Aralık itibarıyla de satışta olacak. Ön sipariş döneminde, müşterileri çeşitli kampanyalar da bekleyecek.

Cihazın incelemesini merak edenler için, ön bakış videomuzu da incelemenizi öneriyoruz:

POCO F8 Ultra sizce amiral gemisi segmentinde yeterince güçlü bir alternatif oluşturuyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!