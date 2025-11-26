POCO F8 Pro, resmi olarak tanıtıldı ve marka için birkaç “ilk” barındıran üst seviye teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz; işlemci, ekran, kamera, batarya, soğutma ve bağlantı teknolojileri gibi başlıklarda güncel amiral gemisi standartlarına doğrudan yanıt veriyor. İşte POCO F8 Pro özellikleri ve tasarımı.

POCO F8 Pro özellikleri neler?

POCO F8 Pro, POCO’nun ilk kez kullandığı tek parça CNC işleme cam arka panel ile geliyor. Arka cam, 2 mm kalınlığında bir bloktan oyularak üretiliyor ve kamera adasının bulunduğu 1.3 mm’lik deco bölümü bu yüzeyle bütünleşik hâle getiriliyor.

Bu yapı, panelde ek bir çerçeve görünümü oluşturmadan minimalist bir tasarım sunuyor. Arka bölümde mat yüzey ile parlak kamera çerçevesi birlikte kullanılıyor. Metal orta çerçeve mikro kavisli formda ve cihazın toplam kalınlığı 8 mm, ağırlığı ise 199 gram.

POCO F8 Pro, markanın ilk HyperRGB AMOLED ekranını kullanıyor. 6.59 inç boyutundaki panel 2510×1156 çözünürlük sunuyor ve RGB alt piksel yapısı tam verimle çalıştırılarak önceki nesle kıyasla %22,3 enerji tasarrufu sağlıyor.

120Hz değişken yenileme hızı sayesinde cihaz farklı kullanım senaryolarına göre yenileme hızını değiştirebiliyor. 3500 nit tepe parlaklık ve 2000 nit sürekli yüksek parlaklık sayesinde cihaz güneş altında bile okunabilir bir ekrana sahip.

12-bit renk desteği sunan ekran, Gorilla Glass 7i camla korunuyor. Bu cam teknolojisi, fiyat performans telefonlarda oldukça sık görülüyor. 480Hz dokunma örnekleme, ve 2560Hz anlık örnekleme sayesinde, oyun oynamayı seven kullanıcılar da bu modelden zevk alacak.

Panel, düşük parlaklıkta 1 nit seviyesine kadar inebiliyor ve DC Dimming desteği sayesinde titreşimsiz bir kullanım sağlıyor.

Cihaz, Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite platformunu kullanıyor. Bu işlemcide yer alan Adreno GPU, yüksek FPS oyunlarda stabil performans sunmak üzere geliştirilmiş. POCO’nun WildBoost optimizasyon sistemi CPU-GPU yük dağılımını düzenleyerek düşük FPS senaryolarındaki takılmaları azaltıyor.

Termal yapıda cihazın ilk kez kullandığı 3 katmanlı 3D IceLoop soğutma sistemi bulunuyor. Soğutma borusunun SoC’ye daha yakın, ekran yüzeyine ise daha uzak konumlandırılmasıyla ısı dağıtımı optimize ediliyor. LPDDR5X 9600 Mbps RAM ve UFS 4.1 depolama seçenekleriyle birlikte cihaz 12/256 GB ve 12/512 GB konfigürasyonlarında geliyor.

POCO F8 Pro, sınıfının üzerinde bir kapasite olan 6210 mAh bataryayla geliyor. 100W HyperCharge adaptörüyle birlikte çalışıyor ve POCO’nun Smart Charging sistemi şarj hızını sıcaklık, kullanım ve batarya doluluk oranına göre dinamik olarak ayarlayarak termal denge sağlıyor. 22.5W kablolu ters şarj desteği de mevcut.

Kamera kurulumu üç sensörden oluşuyor:

50MP ana kamera — Light Fusion 800 sensör, 1/1.55”, OIS

— Light Fusion 800 sensör, 1/1.55”, OIS 50MP telefoto — 60mm eşdeğer, 2.5× optik zoom, 5× kayıpsız in-sensor zoom

— 60mm eşdeğer, 2.5× optik zoom, 5× kayıpsız in-sensor zoom 8MP ultra geniş açı

Telefoto lens POCO’nun Pro serisindeki ilk telefoto çözümü ve hem portre (yarım vücut kadrajlar için optimize edilmiş) hem de uzaktaki nesneleri kayıpsız çekme odaklı çalışıyor. Cihaz, EIS destekli 1440p dinamik çekim, HDR iyileştirme, film tarzı filtreler ve AI destekli düzenleme araçları sunuyor.

Cihazda simetrik çift 1115F hoparlör yer alıyor. Bose ile ortak ayarlanan Dynamic ve Balanced modları bulunuyor. Dolby Atmos ve Hi-Res ses sertifikaları da mevcut.

POCO F8 Pro, Xiaomi HyperOS 3 ile geliyor. Yeni sistem; HyperIsland, HyperConnect ve HyperAI özelliklerini destekliyor. AI Agent – Gemini entegrasyonu sayesinde gelişmiş arama, içerik üretimi ve medya oluşturma araçları yerleşik olarak sunuluyor.

Bağlantı tarafında cihaz; Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, eSIM desteği, 5G SA/NSA band genişliği ve Xiaomi Astral Communication teknolojisi ile birlikte yüksek sinyal optimizasyonu sağlıyor.

Teknik Özellikler

Snapdragon 8 Elite (3 nm)

6.59” 120Hz HyperRGB AMOLED

50MP ana + 50MP telefoto + 8MP ultra geniş kamera

6210 mAh batarya, 100W şarj

LPDDR5X RAM, UFS 4.1 depolama

IP68, çift hoparlör, Bose ses

POCO F8 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar?



Cihaz Türkiye’de amiral gemisi segment için rekabetçi bir fiyatla satışa çıkacak. Aşağıda fiyat listesini bulabilirsiniz:

12 GB RAM/ 256 GB depolama: 42.999 TL

16 GB RAM/ 512 GB depolama: 46.999TL

Renk seçenekleri arasında Titanium Silver, Blue, Black olmak üzere üç farklı seçenek var. Cihaz ayrıca IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanım sağlıyor.

POCO F8 Pro ne zaman satışa çıkacak?

Mi.com’da 26 Kasım – 24 Aralık tarihleri arasında ön siparişler başlayacak, 25 Aralık itibarıyla cihaz satışta olacak. Hepsiburada’da 26 Kasım – 10 Aralık’ta ön sipariş, 11 Aralık – 17 Aralık’ta satışta olacak. Trendyol’da ise 12 – 24 Aralık’ta ön sipariş, 25 Aralık itibarıyla de satışta olacak. Ön sipariş döneminde, müşterileri çeşitli kampanyalar da bekleyecek.

İlginizi Çekebilir: POCO F8 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!

Cihazın incelemesini merak edenler için, ön bakış videomuzu da incelemenizi öneriyoruz:

POCO F8 Pro sizce amiral gemisi segmentinde yeterince güçlü bir alternatif oluşturuyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!